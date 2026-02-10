Nueva York se prepara para "amenazas" con drones en el Mundial de fútbol y otros eventos

La gobernadora del estado, la demócrata Kathy Hochul, dijo que ha obtenido unos 17 millones de dólares en ayudas federales para cuatro agencias públicas, entre ellas la Policía de Nueva York (NYPD), involucradas en la seguridad del Mundial de la FIFA.

Ese dinero, indicó, se usará para "comprar equipos y sistemas que ayuden a las agencias estatales y locales a detectar, identificar, rastrear y/o mitigar sistemas de aeronaves no tripulados que supongan amenazas a la seguridad pública".

Por su parte, la jefa de la NYPD, Jessica Tisch, señaló hoy que esta agencia "tiene capacidad para detectar drones pero no tiene autoridad para abatirlos", algo que espera que la Casa Blanca le otorgue este año mientras usa los fondos para compras y formación.

"La preparación garantiza que la NYPD estará posicionada para iniciar operaciones de mitigación de drones tan pronto como se permita legalmente", afirmó, aludiendo a la inminencia de una serie de grandes acontecimientos en el área metropolitana de la ciudad.

La gobernadora prometió incluir en su agenda un plan específico para drones a medida que se extiende su uso, puesto que las leyes actuales limitan su autoridad sobre las operaciones de las aeronaves, la respuesta frente a su mal uso o las pruebas con tecnologías antidrones.

El Gobierno de Estados Unidos anunció en enero una inversión de 115 millones de dólares en tecnología antidrones, precisamente para reforzar la seguridad de los eventos frente a estas aeronaves, que consideró cada vez más "explotadas por actores maliciosos", indicó.