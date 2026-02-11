Berlinale extiende su alfombra roja para estrellas como Amy Adams, Tatum, Binoche y Hawke

Varias de estos actores forman parte, además, del reparto de dos de las tres contribuciones latinas a la sección a competición: Fanning y Anderson, además de Callum Turner, Riley Keough y Jamie Bell, protagonizan 'Rosebush Pruning', del brasileño Karim Aïnouz.

Mientras, Tatum y Gemma Chan forman parte del elenco de 'Josephine', de la brasileño-estadounidense Beth de Araújo.

La tercera contribución latina llega de México, de la mano de Fernando Eimbcke y su filme 'Moscas', con el que aspira por segunda vez al Oso de Oro tras el estreno en 2008 en la competición oficial de la Berlinale de "Lake Tahoe", que le valió el Premio Alfred Bauer -galardón suspendido en 2020 tras salir a la luz el papel activo que tuvo el fundador del festival con la industria del cine bajo el nazismo- y el premio de la crítica internacional FIPRESCI.

A Adams se la podrá ver en otra de las 22 películas aspirantes a Oso, 'At the Sea', el último trabajo del húngaro Kornél Mundruczó, y a Binoche en la película de competición 'Queen at Sea', de Lance Hammer.

En tanto, se espera también la presencia de Hawke, protagonista junto a Russell Crowe del debut de Padraic McKinley, 'The Weight', al igual que la de escritora Siri Hustvedt, protagonista del documental 'Siri Hustvedt – Dance Around the Self', de Sabine Lidl, películas que se proyectarán en la sección Panorama.

Asimismo, se cuenta con la visita al festival de Amanda Seyfried con la película 'The Testament of Ann Lee', de Mona Fastvold; y de Isabelle Huppert, con 'The Blood Countess', de Ulrike Ottinger, con guión de Elfriede Jelinek, filmes que se proyectarán en la sección Berlinale Special Gala.

Por otra parte, Sean Baker, ganador de cuatro Óscar con 'Anora' (2024), será el encargado de pronunciar en la primera jornada del festival el discurso en honor a Yeoh, protagonista además del más reciente trabajo del realizador estadounidense, el cortometraje 'Sandiwara', rodado con un teléfono móvil y que se estrenará precisamente en la Berlinale.

Otra estrella a la que se espera con expectación es la cantante británica Charli XCX, que presentará en la Berlinale 'The Moment', de Aidan Zamiri, un falso documental sobre los altibajos del éxito.

Abrirá el festival este jueves la película 'No Good Men', el tercer largometraje de la realizadora afgana Sharbanoo Sadat, fuera de concurso.

Hasta el 20 de febrero el Berlinale Palast acogerá el estreno de las 22 películas aspirantes a los Osos, entre las que figuran, además, 'Nightborn', de la finlandesa Hanna Bergholm, en la que aparece Rupert Grint, el recordado Ron Weasley de la saga 'Harry Potter'.

También 'Rose', del australiano Markus Schleinzer, protagonizado por la alemana Sandra Hüller, nominada al Óscar por 'Anatomía de una caída' (2023).

Asimismo un biopic sobre el legendario pianista de jazz Bill Evans -'Everybody Digs Bill Evans', de Grant Gee, se encuentra entre las películas que deberán pasar el examen del jurado internacional, presidido por el cineasta alemán Win Wenders, al igual que el filme de animación japonés 'A New Dawn', filme debut de Yoshitoshi Shinomiya; 'We Are All Strangers', de Anthony Chen; y el documental 'YO Love is a Rebellious Bird', de Anna Fitch y Banker White.

Completan la lista 'In a Whisper', de Leyla Bouizid; 'Dao', de Alain Gomis; 'Dusk', de Anke Blondé; 'Home Stories', de Eva Trobisch; 'Yellow Letters', de İlker Çatak; 'Salvation', de Emin Alper; 'My Wife Cries', de Angela Schanelec; 'Nina Roza', de Geneviève Dulude-de Celles; 'Soumsoum, the Night of the Stars', de Mahamat-Saleh Haroun; 'The Loneliest Man in Town', de Tizza Covi y Rainer Frimmel; y 'Wolfram', de Warwick Thornton.

El 21 de febrero se conocerán la películas galardonadas con un Oso en una gala, a la que seguirá el domingo el tradicional día del espectador que pondrá fin a la 76ª edición de la Berlinale.