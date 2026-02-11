Jefe de D. Humanos de la ONU acusa a Israel de querer "cambiar la demografía" de Palestina

Con esta estrategia se busca "despojar a los palestinos de sus tierras y forzarles a abandonarlas", afirmó en un comunicado el alto comisionado, quien subrayó que, con sus medidas, Israel está violando sus obligaciones como potencia ocupante, por lo que deben ser revocadas.

Türk criticó entre otras decisiones la tomada el 8 de febrero por el Gabinete de Seguridad de Israel, que amplió la autoridad civil israelí en las áreas A y B de Cisjordania, pese a que los Acuerdos de Oslo estipulan que algunas competencias correspondían a la Autoridad Nacional Palestina (ANP).

Las medidas permitirían entre otros aspectos que autoridades e individuos israelíes adquieran tierras en esas zonas, "consolidando aún más el control de Israel" y creando más asentamientos ilegales, advirtió Türk.

El alto comisionado también alertó de que las decisiones tomadas por Israel privan a la ANP de competencias de planificación en áreas de importancia histórica y religiosa como la Cueva de los Patriarcas de Hebrón o la Tumba de Raquel en Belén, violando los derechos culturales de los palestinos.

Estas decisiones, recordó Türk, se producen en un contexto de crecientes ataques se colonos y fuerzas de seguridad israelíes contra palestinos en Cisjordania, acompañados de traslados forzosos, desalojos, demoliciones de viviendas, apropiaciones de tierras y restricciones de movimiento.