Rebelión policial en Argentina por reclamos salariales y de atención a salud mental

Decenas de motos y patrullas policiales estaban estacionadas en fila y con las sirenas encendidas por horas, cortando el tránsito frente a la sede de la jefatura de la fuerza en la ciudad de Rosario, 300 kilómetros al noroeste de Buenos Aires, Argentina.

Decenas de policías, acompañados por sus familiares, comenzaron el reclamo entre la noche del lunes y la madrugada del martes, cuando otro grupo de efectivos de su misma fuerza buscó dispersarlos y reprimirlos entre forcejeos. Los manifestantes llevaban carteles como “nuestras vidas importan”.

“Les pegaron y tiraron gas pimienta a nuestra familia. Nuestros propios compañeros”, dijo a la AFP una mujer policía, que pidió mantener su nombre bajo reserva por posibles sanciones.

“Después de que golpearon a las familias” muchos efectivos en la jefatura de Rosario decidieron detener sus actividades, prosiguió la mujer, y una veintena se negó a salir a patrullar la ciudad.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El abogado Gabriel Sarla, expolicía y uno de los participantes de la manifestación, dijo a la AFP que el reclamo se da “ante la falta de respuesta en cuanto a la atención psicológica, a las horas sin descanso del personal policial y, por sobre todo, a los salarios indignos que hacen que el policía este rozando la pobreza”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Esteban Santantino, funcionario del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, dijo a periodistas la noche del martes que entiende el reclamo “legítimo” y lamentó que “en el marco de este conflicto” los manifestantes carezcan de un “canal de diálogo”.

“Quizás mejorando algunos aspectos sobre los canales de comunicación vamos a poder destrabar por supuesto este conflicto”, aseguró.

También dijo que garantiza la “operatividad policial” para la seguridad en Rosario, de 1,3 millones de habitantes, aunque planteó que no puede afirmar que haya “total normalidad y que no hay dificultades”.

A raíz de la protesta, al menos veinte uniformados fueron suspendidos y se les ordenó entregar sus armas y chalecos antibalas.

La chispa se encendió la semana pasada tras la muerte del suboficial Oscar Valdez, de 32 años, en el más reciente de una serie de suicidios dentro de las fuerzas policiales de Santa Fe.

Lea más: Unos seis exfuncionarios de Milei son procesados por corrupción

Chalecos al suelo

El Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe elevó un informe a la justicia local, que investiga a los policías desplazados y a otros de sus compañeros por irregularidades en la protesta, reportó el periódico local La Capital.

“Me dijeron ‘tenés que venir a entregar el chaleco, credencial y la pistola’. Tengo 11 años de servicio. Cobro 1.000.000 de pesos por mes (unos 700 dólares al cambio oficial)”, dijo Germán Acuña a varios medios, con su chaleco en la mano. “La lucha va a seguir”.

Carmen, una policía en actividad con seis años de antigüedad que prefirió mantener en reserva su apellido, contó a Radio Con Vos que gana un salario mensual de 900.000 pesos (620 dólares), lo que la empuja a “hacer adicionales con jornadas de más de 16 horas de trabajo y sin descanso ningún día de la semana”.

Aseguró, además, que la protesta se extiende a varios destacamentos provinciales.

El ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, advirtió en la mañana del martes que “se fueron montando grupos con acciones violentas, antijurídicas, y empezaron a instigar al personal policial (...) tratando de desestabilizar” el accionar de prevención mediante el “abandono del servicio”.

“Utilizar a la institución policial para minar la política de seguridad, que tanto trabajo nos costó poner en orden en Santa Fe, es cruzar una línea que no vamos a permitir”, dijo.

Situada junto al río Paraná, Rosario es la tercera ciudad del país y en sus márgenes se ubica uno de los mayores puertos agroexportadores del mundo.

Sin embargo, se ha dado a conocer por la violencia del narco y ha ocupado titulares en la prensa por las amenazas contra futbolistas como Ángel Di María, Lionel Messi o sus familiares.

Con una tasa de homicidios de 5,7 por cada 100.000 habitantes, Santa Fe lidera las estadísticas a nivel nacional, aunque finalizó 2025 con el segundo registro más bajo desde 2014, según el Observatorio de Seguridad Pública provincial.