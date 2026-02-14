Europa debate su seguridad y llama a Trump a ser razonable

El canciller alemán, Friedrich Merz, instó a los “amigos estadounidenses” a “reparar” la confianza y el presidente francés, Emmanuel Macron, pidió una “Europa fuerte” ante los más de 60 líderes reunidos.

Por su parte, el primer ministro británico, Keir Starmer, dirá el sábado en la conferencia que Europa es “un gigante dormido” y debe depender menos de Estados Unidos para su defensa, adelantó su oficina en un avance de sus declaraciones.

La conferencia de este año se celebra en un momento de tensas relaciones entre Europa y Estados Unidos, después de que Trump amenazara con apoderarse de Groenlandia y criticara a las naciones europeas por su “decadencia” y “debilidad”.

La guerra de Rusia contra Ucrania, que este mes entra en su quinto año, también ocupa un lugar destacado en la agenda, junto con los esfuerzos de los miembros europeos de la OTAN por aumentar sus presupuestos de defensa, en línea con las exigencias de Washington.

Los líderes europeos reunidos en la conferencia defendieron sus compromisos en materia de seguridad y a la Alianza Atlántica, que se ha visto sacudida por la retórica de Trump.

Este encuentro de Múnich también espera el sábado un discurso por videoconferencia de la ganadora del Premio Nobel de la Paz en 2025, la líder opositora venezolana María Corina Machado.

“Mayor autonomía europea”

“Formar parte de la OTAN no solo es una ventaja competitiva para Europa, sino también para Estados Unidos. Por lo tanto, reparemos y reavivemos juntos la confianza transatlántica”, recalcó el alemán Merz en su intervención.

“En la era de la rivalidad entre grandes potencias, ni siquiera Estados Unidos será lo suficientemente poderoso como para ir por su cuenta”, consideró.

La reunión se celebra precisamente un año después de que el vicepresidente estadounidense, JD Vance, utilizara el escenario de la conferencia para atacar las políticas europeas sobre migración y libertad de expresión.

Macron defendió enfáticamente a Europa en su discurso, al asegurar que “todos deberían” seguir su “ejemplo”, en lugar de criticarla.

“Europa ha sido vilipendiada como una construcción envejecida, lenta y fragmentada, relegada por la historia”, dijo el presidente francés en inglés, al pedir que se deje de “caricaturizar” al Viejo Continente.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, que llegó el viernes, intervendrá el sábado, al igual que el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, según los organizadores.

Una fuente del gobierno alemán afirmó que Merz y Rubio se reunieron en la conferencia y hablaron sobre “Ucrania, el estado de las negociaciones con Rusia y el apoyo adicional al país, especialmente en términos de ayuda militar”.

Además discutieron sobre Irán y la OTAN, y “Rubio elogió las medidas de Alemania para fortalecer la alianza”, añadió la fuente.

El jefe de la diplomacia estadounidense también se entrevistó con su homólogo chino, Wang Yi, al margen de la conferencia, en un momento de tensiones crecientes entre Washington y Pekín.

Acordaron reforzar la cooperación, y Wang dijo a Rubio que “el diálogo es mejor que la confrontación” y que “la cooperación es mejor que el conflicto”, según la agencia estatal de noticias china Xinhua.

Rubio sostuvo otra reunión de 15 minutos con los primeros ministros de Dinamarca y Groenlandia sobre la futura soberanía de la isla ártica. La danesa Mette Frederiksen calificó las conversaciones de “constructivas”.

Debates sobre Ucrania

Merz, Macron y los líderes de la Unión Europea, Canadá y la OTAN se reunieron el viernes con Zelenski para mantener conversaciones sobre Ucrania.

Un funcionario estadounidense dijo que Rubio no asistió a esos diálogos debido a su apretada agenda, pero que “participó en muchas de sus reuniones sobre Rusia y Ucrania” en Múnich.

El ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Andrii Sibiga, dijo que discutió el fin de la invasión rusa con el chino Wang, cuyo país es un socio cercano de Moscú.

Wang le dijo a Sibiga que Pekín estaba “dispuesto a proporcionar a Ucrania nueva ayuda humanitaria”, según un comunicado de la cancillería china.

Zelenski, instado por Trump a “ponerse en marcha” para alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra, visitó una fábrica de drones cerca de Múnich con el ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, antes de reunirse con los líderes europeos.

“Es bueno tener una asociación sólida con los estadounidenses (...) pero creo que Europa necesita una industria de defensa independiente y muy fuerte”, afirmó.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, dijo al margen de la conferencia que Europa estaba “dando un paso adelante (...), asumiendo un papel de liderazgo más importante dentro de la OTAN” y “ocupándose más de su propia defensa”.