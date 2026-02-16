Ataques contra Albanese buscan desacreditarla por denunciar abusos en Gaza, dice Lazzarini

En un mensaje en X, Lazzarini aseguró que "una y otra vez, durante la guerra en #Gaza , hemos visto cómo las campañas coordinadas buscan desacreditar y silenciar a quienes denuncian los impactos sobre los derechos humanos y las violaciones del derecho internacional humanitario".

"Los últimos ataques contra la relatora especial de las Naciones Unidas para los Territorios Palestinos", Francesca Albanese, "una experta independiente designada por Naciones Unidas para supervisar la situación en el territorio palestino ocupado, tienen como objetivo silenciar su voz y socavar los pocos mecanismos independientes de información sobre derechos humanos que quedan", agregó.

"La forma en que actuamos frente a las noticias falsas y las campañas de desinformación es una señal de nuestra brújula moral", indicó.

Francia, Alemania, Italia y República Checa pidieron hace unos días la dimisión de Albanese, a la que acusaron de haber asegurado que Israel es el "enemigo común de la humanidad", unas palabras que ella tachó de falsas y sacadas de contexto.

La polémica comenzó en Francia, donde la diputada Caroline Yadan aseguró en una intervención ante la Asamblea que Albanese había calificado a Israel de "enemigo común de la humanidad" durante un foro de Al Jazeera celebrado en Catar en el que la relatora intervino telemáticamente, lo que provocó la reacción de varios países europeos.

Albanese, no obstante, publicó su polémica intervención en el foro de Catar en su cuenta de X, junto a un mensaje en el que señalaba que el enemigo común de la humanidad es el "sistema" y no Israel.

"El enemigo común de la humanidad es EL SISTEMA que ha permitido el genocidio en Palestina, incluido el capital financiero que lo financia, los algoritmos que lo ocultan y las armas que lo posibilitan", expuso.

En ese foro había dicho: "El hecho de que, en lugar de detener a Israel, la mayor parte del mundo lo haya armado, dándole excusas políticas, amparo político y apoyo económico y financiero, es un desafío. El hecho de que la mayoría de los medios de comunicación occidentales hayan amplificado la narrativa genocida y pro-apartheid es un desafío", explicó.

La experta ha denunciado en varios informes los crímenes cometidos desde los atentados del 7 de octubre de 2023 en Israel y ha calificado de genocidio la intervención israelí en Gaza.