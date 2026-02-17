Fiscal de Guatemala rechaza señalamientos de ONU sobre adopciones ilegales

Relatores y especialistas de la ONU pidieron, en un comunicado publicado en Ginebra, una investigación independiente de la supuesta participación de Porras en las adopciones de los menores cuando ella fue directora, administradora y “tutora” de un hogar estatal para menores en 1982.

“Rechazo categóricamente una vez más, como lo he hecho reiteradamente, las acusaciones falsas y políticamente instrumentalizadas”, aseguró Porras en un mensaje que difundió en X dirigido al secretario general de la ONU y a la prensa.

Porras, de 72 años, añadió que iniciará “las actuaciones correspondientes ante los mecanismos competentes de las Naciones Unidas a fin de que las declaraciones emitidas sean objeto de revisión, aclaración y corrección”.

Lea más: Presidente de Guatemala decreta estado de sitio tras asesinato de ocho policías por pandilleros

Conocimiento fáctico

Poco antes, la Fiscalía había entregado a la AFP un mensaje en el que calificaba los señalamientos de “espurios” y “carentes de sustento”, de “conocimiento fáctico y completamente malintencionados”.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“Lamentamos el acoso constante del cual ha sido objeto la Fiscalía General, así como la utilización de argumentos sin sustento para intentar condicionar su participación en procesos de elección”, señaló el ente investigador.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Presidente de Guatemala denuncia intento de golpe de Estado y apunta a la Fiscal General

La denuncia trascendió el mismo día en que Porras, que concluirá su mandato como fiscal en mayo, fracasó en su intento de ser elegida magistrada en la Corte de Constitucionalidad (CC), un cargo que le daría inmunidad.