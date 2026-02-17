Irán bloquea parte del estrecho de Ormuz, clave para el tránsito del petróleo mundial

“Partes del estrecho de Ormuz estarán cerradas para respetar los principios de seguridad y navegación” , afirmó un periodista de la televisión pública desde un lugar cercano a las maniobras que comenzaron el lunes.

Se desconoce cuánto durará el cierre parcial.

Irán y Estados Unidos iniciaron este martes en Ginebra una segunda ronda de negociaciones nucleares y de seguridad para disipar el riesgo de una intervención militar de Washington, aunque bajo una renovada advertencia de Donald Trump sobre “las consecuencias de no alcanzar un acuerdo”.

Negociaciones en curso

Los dos archienemigos reanudaron el diálogo el 6 de febrero en Mascate, la capital de Omán, tras una escalada de amenazas por ambas partes.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Irán -gobernado por un régimen teocrático- solo quiere hablar de su programa nuclear, pero Washington también exige que limite su programa de misiles balísticos y deje de apoyar a los grupos armados regionales.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Trump advierte a Irán sobre las “consecuencias de no alcanzar un acuerdo”

La nueva ronda de conversaciones arrancó hoy en Ginebra, según la televisión estatal iraní, que reportó un intercambio de mensajes de Teherán y Washington por medio de los representantes de Omán, país que ejerce otra vez de mediador.

A la luz de este diálogo iniciado el 6 de febrero, “podemos concluir con cautela que la postura estadounidense sobre la cuestión nuclear iraní se ha vuelto más realista”, aseveró el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, citado por la agencia de noticias Irna.