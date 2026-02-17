India se sumaría a países que restringen acceso a las redes sociales a los jóvenes

India considera imponer restricciones por edad en el acceso a las redes sociales, siguiendo los pasos de países como Australia o España, afirmó el ministro de Tecnología, Ashwini Vaishnaw.

“Esto es algo que actualmente han adoptado muchos países: la regulación basada en la edad”, dijo Vaishnaw a los periodistas en la Cumbre sobre el Impacto de la Inteligencia Artificial.

“Ahora mismo estamos en conversaciones sobre los deepfakes, sobre las restricciones basadas en la edad con las diversas plataformas de redes sociales y (...) cuál es la forma correcta de abordar esto”, añadió.

Lea más: Cumbre Mundial de IA en India recibirá a 17 jefes de Estado

Australia, pionera

En diciembre, Australia impuso una prohibición que obliga a TikTok, YouTube, Snapchat y otras plataformas a eliminar las cuentas de adolescentes. De lo contrario se exponen a multas elevadas.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Recientemente el presidente del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, anunció que quiere prohibir el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años para evitarles un mundo de “pornografía” y “violencia”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Vaishnaw también aboga por una supervisión más estricta del contenido manipulado en línea. “Necesitamos una regulación mucho más estricta sobre los deepfakes”, dijo.

Lea más: Líderes globales llegan a India para la Cumbre Mundial de Inteligencia Artificial

Regulación de IA

“Creo que es un problema que crece día a día. Y ciertamente existe la necesidad de proteger a nuestros hijos, de proteger a nuestra sociedad de estos daños”, añadió.

La semana pasada India endureció las normas que regulan la inteligencia artificial. Ahora exige a las plataformas de redes sociales que etiqueten claramente el contenido de IA y que lo eliminen en un plazo de tres horas cuando se les pida porque quebrantan la ley.

Una regulación más estricta en el país más poblado del mundo aumenta la presión sobre los gigantes de las redes sociales, sometidos al escrutinio público por el mal uso de la inteligencia artificial, sobre todo para la difusión de desinformación e imágenes sexualizadas de menores.

Lea más: Muchos temores y alguna regla en perspectiva en la agenda de la cumbre sobre IA en India

Riesgos

Pero grupos de defensa de los derechos humanos estiman que se corre el riesgo de erosionar la libertad de expresión y acusan a India de silenciar a activistas y opositores. El gobierno del primer ministro nacionalista Narendra Modi lo niega.

El país ha bajado peldaños en las clasificaciones globales de libertad de prensa durante el mandato de Modi.

La Fundación para la Libertad en Internet (IFF), un grupo de derechos digitales, estima que el plazo de las tres horas para eliminar contenido obliga a las plataformas a convertirse en “censuradoras”.