Central sindical uruguaya ve necesario un estudio de impacto sobre el acuerdo UE-Mercosur

Así lo indicó este miércoles su secretario de Relaciones Internacionales, José Olivera, quien acudió al Parlamento para dialogar allí con la comisión especial que se encuentra discutiendo el tema.

En diálogo con la prensa, detalló: "Insistimos mucho con la necesidad de contar con un estudio de impacto que al día de hoy no se tiene y a partir de ese estudio de impacto poder instalar mesas intersectoriales que analicen el impacto del acuerdo en cada uno de los sectores".

De acuerdo con esto, Olivera añadió que eso permitiría potenciar a los sectores que van a tener mejores condiciones y analizar políticas públicas a adoptar con aquellos que puedan tener algún tipo de problema por el acuerdo.

"Un acuerdo de este tipo tiene enormes implicancias para la vida de un país, por lo tanto, hay que discutir con distintas aristas y con distintas visiones y en términos de profundidad del acuerdo. Acá tenemos algunos problemas que tenemos que poner arriba de la mesa y se van a poner claramente. Uno es que no se tiene toda la información, no hay estudios de impacto", indicó.

También recordó que el PIT-CNT le planteó al Gobierno la posibilidad de discutir una estrategia nacional para el desarrollo y aseguró que allí la inserción internacional "es un capítulo clave".

Este martes comenzó a sesionar la comisión especial creada en el Senado uruguayo para el tratamiento del acuerdo UE-Mercosur y recibió al ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin.

Tras el encuentro, el canciller dijo haber recibido un "respaldo extraordinario" por parte de los integrantes de esta comisión, compuesta por 15 legisladores.

También destacó en una rueda de prensa "que la inmensa mayoría del Parlamento uruguayo va a acompañar y ratificar el acuerdo", lo que definió como un "orgullo" para el país.

"Esa era la señal que nosotros queríamos recibir hoy y a partir de ahora inicia un diálogo entre esta Comisión Especial y los diferentes grupos productivos de nuestro país a lo largo de toda esta semana", detalló.

Uruguay fue el último socio del bloque sudamericano en remitir el texto del acuerdo al Poder Legislativo, pero aún aspira a ser el primero en validarlo.