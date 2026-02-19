Expríncipe Andrés queda bajo investigación: si es condenado podría afrontar cadena perpetua

La cadena británica difundió una imagen del expríncipe saliendo de una comisaría del condado de Norfolk en el asiento trasero de un automóvil.

La mala conducta en el ejercicio de un cargo público conlleva una pena máxima de cadena perpetua, según el Crown Prosecution Service (Fiscalía de la Corona).

La policía británica informó hoy que el expríncipe Andrés fue puesto en libertad “bajo investigación” tras su arresto durante la jornada por sospechas de conducta indebida cuando ejerció como representante comercial, una consecuencia del caso Epstein.

Allanamientos de viviendas

“Podemos confirmar que nuestros registros en Norfolk terminaron”, afirmó la policía local de Thames Valley en un comunicado que parece hacer referencia a su residencia en una finca que pertenece al rey Carlos III, en Sandringham.

“Como parte de la investigación, hoy hemos arrestado a un hombre de unos sesenta años de Norfolk bajo sospecha de mala conducta en el ejercicio de un cargo público” , indicó la policía, que no nombra al sospechoso como es costumbre en el país.

Ante estas informaciones, el rey Carlos III, hermano mayor de Andrés, que hoy cumple 66 años, señaló que sigue los últimos acontecimientos “con la más profunda preocupación” y añadió que “la justicia debe seguir su curso”.

Registros en Londres

Según la agencia de prensa británica PA, el príncipe Guillermo, heredero al trono británico, y su esposa Catalina, dijeron “respaldar” la postura del Rey.

El comunicado de la policía informó que se realizaron registros en dos direcciones en Inglaterra, en aparente relación con estas acusaciones.

La BBC informó que una de ellas era la antigua casa de Andrés, Royal Lodge, en la finca de Windsor, al oeste de Londres.

La otra sería su residencia desde principios de este mes en la finca privada de Sandringham, propiedad del rey, en Norfolk, al este de Inglaterra, donde tuvo lugar su arresto, según medios británicos.