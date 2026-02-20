Trump anticipa caída del PIB de EE.UU. e inflación sube

“El cierre demócrata le costó a Estados Unidos al menos dos puntos del PIB. Por eso lo están haciendo, en versión mini, otra vez”, escribió el mandatario republicano Donald Trump, en Truth Social, una media hora antes de que el Departamento de Comercio publique su estimado de crecimiento económico del cuatro trimestre y del año 2025.

El gobierno de Estados Unidos está en estos momentos en un cierre presupuestario parcial que solo afecta al Departamento de Seguridad Nacional.

Inflación

La inflación de Estados Unidos aceleró su ritmo en diciembre, cuando registró 2,9% en tasa anualizada, de acuerdo con el índice PCE publicado hoy, referencia de la Reserva Federal (Fed, banco central) para decidir su política monetaria.

El Departamento de Comercio dijo que el Índice de Precios de Gastos de Consumo Personal (PCE) avanzó un 0,4% mensual en diciembre, frente a 0,2% de noviembre. La cifra está ligeramente por encima de las expectativas del mercado que preveía un alza de 0,3%, según el consenso de MarketWatch.

La inflación subyacente, que excluye los precios volátiles de los alimentos y la energía, también registró un alza de 0,4% en diciembre, para un 3% interanual en 2025.