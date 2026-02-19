Video: Donald Trump bromea y Santiago Peña se ruboriza

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, inauguró la “Junta de Paz”, hoy durante una sesión oficial en Washington, y en la que nombró a cada uno de los cuarenta presidentes y jefes de gobiernos aliados asistentes a la convocatoria.

Cuando le tocó el turno de agradecer a Paraguay, Trump se dirigió al presidente de la República, Santiago Peña a quien le dijo: “Siempre es agradable ser joven y guapo. No significa que tengas que gustarnos. No me gustan los hombres jóvenes y guapos. A las mujeres, sí. A los hombres no les intereso. Estás haciendo un gran trabajo”.

El presidente Peña respondió con el pulgar arriba y con un “gracias” con el rostro ruborizado.