19 de febrero de 2026 - 13:54

Video: Donald Trump bromea y Santiago Peña se ruboriza

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, inauguró la “Junta de Paz”, durante una sesión oficial en Washington, ocasión en la que bromeó con el mandatario paraguayo, Santiago Peña. En las imágenes se ve al jefe de Estado paraguayo ruborizarse al escuchar el piropo.

Por ABC Color

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, inauguró la “Junta de Paz”, hoy durante una sesión oficial en Washington, y en la que nombró a cada uno de los cuarenta presidentes y jefes de gobiernos aliados asistentes a la convocatoria.

Cuando le tocó el turno de agradecer a Paraguay, Trump se dirigió al presidente de la República, Santiago Peña a quien le dijo: “Siempre es agradable ser joven y guapo. No significa que tengas que gustarnos. No me gustan los hombres jóvenes y guapos. A las mujeres, sí. A los hombres no les intereso. Estás haciendo un gran trabajo”.

El presidente Peña respondió con el pulgar arriba y con un “gracias” con el rostro ruborizado.

Santiago Peña, en la Junta de Paz, en Washington. (captura de video)
