China urge a EE.UU. a cancelar tarifas punitivas unilaterales

China urgió hoy a Estados Unidos a cancelar los aranceles unilaterales anunciados por el presidente Donald Trump, luego de la Corte Suprema declarara ilegales gran parte de sus gravámenes.

El tribunal determinó el viernes que Donald Trump no tiene la autoridad para imponer aranceles bajo una ley de 1977 en la que se basó para aplicar las tarifas, las cuales trastornaron el comercio mundial.

La decisión provocó la furia de Trump, quien anunció primero un arancel mundial de 10% bajo una autoridad legal diferente, antes de aumentarlo el sábado a 15%.

Amplia evaluación

El Ministerio de Comercio chino dijo hoy que está realizando una “amplia evaluación” del impacto del fallo y pidió a Washington que levantara los aranceles.

“China urge a Estados Unidos a cancelar sus aranceles unilaterales contra sus socios comerciales” , indicó el ministerio en un comunicado. “No hay ganadores en una guerra comercial y el proteccionismo no lleva a ninguna parte”.

Los nuevos aranceles de 15% deben entrar en vigor el martes y regirán al menos 150 días, con excepciones para algunos productos.

Más allá de 150 días

El Ministerio de Relaciones Exteriores chino también destacó que presta “atención cercana” a posibles medidas de Estados Unidos para mantener los aranceles elevados más allá de los 150 días.

El fallo de la Corte Suprema fue una sorprendente reprimenda de un órgano judicial que repetidamente ha tomado partido por Trump desde su regreso al poder el año pasado.

Fue un revés político importante al anular su principal medida económica.

Varios países han dicho que estudian la decisión judicial y los posteriores anuncios de Trump de adoptar nuevos aranceles.

El representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, declaró ayer que los acuerdos de su país con China, la Unión Europea y otros socios se mantendrán en vigor pese al fallo.