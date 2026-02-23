¿Quién era “El Mencho”?: el capo narco que transformó el mapa criminal de México

Tras años de ser el objetivo principal de las agencias de seguridad de México y Estados Unidos, la era de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, llegó a su fin. El líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) murió este domingo durante un operativo policial, cerrando un capítulo de violencia extrema y expansión criminal sin precedentes en la región.

Según reporta el diario El País, Oseguera no solo fue un narcotraficante, sino el arquitecto de una “mafia moderna y descentralizada” que operaba bajo un modelo de franquicia. A diferencia de los capos de la vieja escuela, “El Mencho” diversificó el negocio criminal hacia la extorsión, el robo y la trata de personas, logrando infiltrar sus tentáculos en casi todo el territorio mexicano y gran parte de EE. UU.

Video: caos y violencia en varios estados de México tras muerte de El Mencho, líder del CJNG

De migrante a “Señor de los Gallos”

La historia de Oseguera sigue el patrón de muchos narcotraficantes: origen campesino en Michoacán y una juventud como migrante indocumentado en San Francisco, donde fue detenido en 1989 por venta de heroína. Tras ser deportado, escaló posiciones desde abajo.

En 2010, tras una serie de alianzas y traiciones —incluyendo la entrega de su propio jefe en el Cártel del Milenio—, fundó el CJNG. Su “carta de presentación” al mundo ocurrió en 2011, cuando el grupo abandonó 35 cadáveres en una zona turística de Veracruz, ganándose el apodo de “Los Matazetas”.

Un poder de fuego que desafió al Estado

Bajo el mando de “El Mencho”, el CJNG se distinguió por su capacidad de fuego y audacia:

Ataques directos: En 2015, el grupo derribó un helicóptero del Ejército con un bazuca.

Atentados de alto nivel: En 2020, emboscaron en plena Ciudad de México al entonces jefe de policía, Omar García Harfuch, en un ataque que duró cuatro minutos y sumó más de 100 disparos.

Narcopropaganda: Utilizaba videos en redes sociales para exhibir vehículos blindados artesanalmente (“monstruos”) y equipo paramilitar para construir una base social en pueblos olvidados.

Abatido en México el líder del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), alias El Mencho

El asedio a su círculo íntimo

En los últimos años, la estrategia judicial se centró en desmantelar su estructura familiar. Su hijo, “El Menchito”, y su hermano, Antonio Oseguera Cervantes, alias “Tony Montana”, fueron extraditados a Estados Unidos. Su esposa, Rosalinda González Valencia, conocida como “La Jefa” y pieza clave en el engranaje financiero, también enfrentó múltiples procesos judiciales.

De acuerdo con las investigaciones citadas por El País, el capo padecía una enfermedad renal que lo obligaba a mantener un perfil extremadamente bajo en las zonas serranas entre Michoacán y Jalisco, donde incluso se rumoreaba que poseía su propio hospital privado.