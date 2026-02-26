Exdirector periodístico prodemocracia gana apelación en Hong Kong

El fallo fue una victoria sorpresa para Lai, de 78 años, fundador del difunto periódico Apple Daily, quien fue sentenciado este mes a 20 años de prisión por cargos de colusión con fuerzas extranjeras bajo una ley de seguridad nacional impuesta por China.

El caso de fraude surge de una disputa contractual y no se relaciona con las acusaciones contra Lai bajo la ley de seguridad nacional. El exdirector periodístico no acudió al tribunal y permanece encarcelado.

“Permitimos las apelaciones, eliminamos las condenas y descartamos las sentencias”, declaró el juez Jeremy Poon, jefe de la Alta Corte.

Lea más: Justicia de Hong Kong condena a director periodístico y activista prodemocracia a 20 años de prisión

Fallo en estudio

El Departamento de Justicia de la ciudad semiautónoma china estudiará el fallo “a fondo para considerar la posibilidad de presentar un recurso”, dijo tras la decisión un portavoz del gobierno.

Lai fue sentenciado en 2022 a cinco años y nueve meses de prisión por cargos de que una firma de consultoría operada por él fue instalada en la sede de Apple Daily, alquilada con fines de publicación e impresión.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Veredicto contra el director del Apple Daily hongkonés se conocerá la próxima semana

Según la fiscalía, se trató de una violación de los términos del arriendo que Apple Daily firmó con una empresa gubernamental y constituyó un fraude.

Los defensores de Lai argumentaron entonces que el caso debía ser una demanda civil, no penal, y que el espacio involucrado era sumamente pequeño.

Aún no está claro cómo afectará la decisión de este jueves la duración total de la pena de prisión de Jimmy Lai.

El magnate recibió 20 años en su caso por delitos contra la seguridad nacional, dos de los cuales se solapaban con la sentencia por fraude, ahora anulada.

La pena de dos décadas impuesta a Lai fue, con diferencia, la más severa en virtud de la ley de seguridad nacional de Hong Kong, que Pekín impuso en 2020 tras las grandes protestas a favor de la democracia en la antigua colonia británica.