Secretario Rubio se refirió a la guerra comercial China-EE.UU.

El presidente estadounidense Donald Trump visitará a su par chino, Xi Jinping, en Pekín, a finales de marzo.

Estados Unidos y China alcanzaron una “estabilidad estratégica” en su larga y conflictiva relación, afirmó el jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Marco Rubio, antes de la visita del presidente Donald Trump a China.

“Creo que hemos llegado al menos a un punto de cierta estabilidad estratégica en la relación”, declaró Rubio durante una visita a la nación caribeña San Cristóbal y Nieves.

Marco Rubio es conocido desde hace tiempo por su postura de línea dura respecto a China. Tanto él como Trump se suelen referir a la potencia asiática como un adversario al que deben contrarrestar globalmente.

Fin de la guerra comercial

“Creo que ambos países entendieron que una guerra comercial global total entre Estados Unidos y China sería profundamente dañina para ambas partes y para el mundo”, agregó el secretario de Estado.

Rubio prometió seguir presionando a China para que negocie un acuerdo nuclear trilateral con Estados Unidos y Rusia.

Está previsto que Trump viaje a China del 31 de marzo al 2 de abril en su primera visita al país asiático en su segundo mandato.

Marco Rubio indicó que esperaba viajar con Trump, de quien también es asesor de seguridad nacional.

El secretario de Estado participó ayer en una cumbre de jefes de gobierno de la Comunidad del Caribe (CARICOM) en San Cristóbal y Nieves para abordar la situación en Cuba y Venezuela.