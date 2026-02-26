Uruguay ratifica acuerdo Mercosur-UE, un paso clave para su implementación provisional

Paraguay ratificaría el acuerdo Mercosur-UE en los primeros días de marzo al igual que Brasil.

El acuerdo busca crear la mayor zona de libre comercio del mundo al eliminar progresivamente aranceles y abrir cuotas de exportación de bienes entre los 27 Estados de la Unión Europea y los cuatro miembros fundadores de Mercosur, un universo de más de 700 millones de personas.

El acuerdo de asociación comercial, que fue dividida en dos partes -una económica y otra política- fue firmado en enero pasado en Asunción. Para que entre en vigor del lado sudamericano cada parlamento lo puede aprobar por separado.

Fueron más de 25 años de negociaciones. El pacto prosperó pese a la resistencia de varios países europeos, encabezados por Francia, preocupados por el impacto que pueda ocasionar en su agricultura y ganadería, reportó AFP.

Esos reparos llevaron a que el Parlamento Europeo remitiera el documento a la justicia en enero, lo que pausó su aplicación formal.

Implementación provisional

Sin embargo, la Comisión Europea, el brazo ejecutivo de la UE, puede decidir implementarlo de forma provisional. En el Mercosur, el acuerdo tiene amplio respaldo y se prevé que en los próximos días se concrete su ratificación parlamentaria.

En Brasil se iniciará el trámite parlamentario esta semana y se espera que en días se termine el proceso con éxito. Argentina ya aprobó el acuerdo en la Cámara de Diputados y al igual que Uruguay podría ser ratificado el jueves por el Senado.