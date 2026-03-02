Esto es lo que se sabe hasta ahora del ataque de Israel a líderes de Irán

En un golpe que duró aproximadamente un minuto, Israel alcanzó la posición de 40 de los principales líderes iraníes terroristas, según relató Roni Kaplan, vocero de las Fuerzas de Defensa de Israel, en una entrevista con el programa La Primera Mañana de ABC Cardinal.

“Estamos hablando que nuestras fuerzas han estado desmantelando las infraestructuras centrales de el régimen iraní. Uno de esos 40, el líder iraní al cual alcanzamos, líder supremo del régimen terrorista iraní, Ali Jamenei. Él encabezó durante décadas un régimen que buscó la destrucción del Estado de Israel y la desestabilización de Occidente desde 1989, no solo que llamó día tras día a la muerte de Israel, sino que actuó para hacerlo su realidad”, señaló.

Jamenei fue líder supremo de Irán durante casi cuatro décadas. De acuerdo a lo que dicen desde Israel, Jamenei construyó un enorme programa de misiles balísticos con más de 3.000 misiles de superficie y con planes de expandirlo a 8.000.

Además, fue durante su liderazgo que Irán avanzó hacia la nuclearización, pese a los acuerdos internacionales, y movilizó un ejército de organizaciones proxies en todo el Medio Oriente, de acuerdo a lo que detalló Kaplan.

Lea más: EE.UU. e Israel continúan con ataques masivos contra Irán y el conflicto se extiende a Líbano

Consecuencias de los ataques

Las Fuerzas de Defensa de Israel consideran que tras el ataque a los líderes de Irán, se degradó considerablemente todas las infraestructuras terroristas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Sin embargo, también Israel recibe ataques a la población civil por parte de Irán que dejó hasta el momento once muertos.

Uno de los grupos proxies de Irán que ataca a Israel es la organización terrorista Hezbolá, la cual concentra sus acciones en el límite de la frontera de Israel.

“Esta no es una guerra de elección para nosotros, es una guerra por nuestra existencia. Nosotros sabemos fehacientemente el costo de la guerra. Operamos sabiendo que la guerra es algo duro y comprendemos sus costos. Aún así, el costo de la inacción es aún mayor cuando amenazas creíbles ponen en peligro la estabilidad regional y global, las naciones responsables no pueden permanecer pasivas y es por eso que estamos actuando codo a codo junto con las fuerzas armadas de los Estados Unidos”, sostuvo el vocero.

Lea más: Medios iraníes reportan un ataque contra la oficina de Netanyahu en Israel

Programa atómico de Irán

Según contó el vocero, Irán, después de junio del 2025, no solo potenció su producción de misiles y su proyecto atómico, sino que intentaron establecer el proyecto atómico más profundo, debajo de la tierra, a tal punto que nadie podría llegar hasta el mismo.

De acuerdo a datos que se dieron a conocer a tavés de la prensa, Irán cuenta actualmente con 400 kilos de uranio enriquecido, principal componente para el desarrollo de energía nuclear y armas nucleares. Israel exige que Irán entregue el uranio enriquecido o que lo venda, hecho con el que los iraníes nunca estuvieron de acuerdo.

Si bien el ataque logró fulminar a los líderes de Irán, la estructura no demoró en reestablecer y designar nuevos líderes. Esto, según Kaplan, no sería un impedimento para seguir atacando a fin de degradar la capacidad armamentística de Irán, ya que incluso calificó de normal que se designen líderes tan rápido, considerando que Irán es un país con 90 millones de personas.

Tras el ataque, las negociaciones diplomáticas que se llevaban a cabo en Ginebra fueron paradas, ante la fase militar. También el tránsito aéreo en la región se vio afectado, con varios vuelos cancelados o rutas áereas y conexiones fuera de servicio.