“Todos los centros económicos” de Medio Oriente, en el próximo objetivo del régimen iraní

Estados Unidos e Israel lanzaron el pasado sábado un ataque contra Irán con el objetivo de eliminar, en principio su programa nuclear, al que luego añadieron el interés de un cambio de régimen con la salida del poder de los ayatolás. Estos llegaron al gobierno en 1979 con una revolución islámica.

Un general de los Guardianes de la Revolución advirtió que si siguen los bombardeos de Israel y Estados Unidos contra Irán, “todos los centros económicos” de Oriente Medio serán blanco de represalias, reportó AFP.

La refinería de RasTanura, en la costa del Golfo, fue cerrada parcialmente después de un ataque con drones iraníes. El complejo operado por el gigante petrolero estatal saudí Aramco alberga una de las refinerías más grandes de Medio Oriente y es una piedra angular del sector energético del reino.

Advertencia de un general

Arabia Saudita es el mayor exportador de petróleo del mundo. La mayoría de sus campos e infraestructuras petroleros se hallan a lo largo de la costa del Golfo.

Lea más: Bombardeos sobre Irán produjo daños en una planta nuclear

“Le decimos al enemigo que, si decide atacar nuestros principales centros, nosotros atacaremos todos los centros económicos de la región”, afirmó el general Ebrahim Jabari.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Cerramos el estrecho de Ormuz. Actualmente, el precio del petróleo supera los 80 dólares y pronto alcanzará los 200 dólares”, añadió, citado por la agencia de noticias Isna. El barril de Brent superó este martes los 85 dólares por primera vez desde julio de 2024.