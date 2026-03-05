Embajador de Israel en Paraguay responde ocho preguntas claves sobre el conflicto en Medio Oriente

Estados Unidos e Israel lanzaron el pasado sábado un ataque contra Irán, operativo militar conjunto al que calificaron de preventivo.

La represalia por parte del régimen teocrático que controla el país persa supera las fronteras de Medio Oriente.

Estados Unidos e Israel sostienen que el objetivo es eliminar el programa nuclear iraní e impulsar un cambio de régimen en la República Islámica.

Paraguay no mantiene relaciones diplomáticas directas con Irán.

¿Cuál es la postura oficial de Israel respecto a la reciente escalada de tensiones en Medio Oriente?

-El gabinete de seguridad tomó por consenso la decisión de atacar en Irán, la certeza de que la inacción sería mucho más peligrosa que la acción misma, a pesar de los riesgos que esta conlleva.

Contábamos con información de inteligencia que indicaba que los iraníes tenían la intención de ocultar el material nuclear y los misiles balísticos que poseen profundamente bajo tierra, de modo que en el plazo de unos pocos meses se volverían inmunes a un ataque por parte de Israel y también de los Estados Unidos.

Por lo tanto, era imprescindible actuar ahora.

¿Por qué su país decidió lanzar este operativo? ¿Qué aceleró esta decisión?

- Para nosotros, el objetivo es eliminar la amenaza existencial contra Israel. El cambio de régimen es solo un medio y no un objetivo en sí mismo. Sin embargo, el régimen actual está comprometido con la destrucción de Israel, y la estrategia que adopta la búsqueda de armas nucleares y el uso de grupos proxy no ha cambiado incluso después del ataque de junio contra Israel.

Irán continuó financiando a Hamás y a Hezbolá después del alto el fuego y mantuvo negociaciones de mala fe con el objetivo de ganar tiempo.

Esta operación creará las condiciones para que el pueblo iraní pueda tomar su futuro en sus propias manos y liberarse del régimen asesino que lo ha oprimido y masacrado durante 47 años.

Es fundamental no dejar la misión “a medio terminar” y evitar que el régimen vuelva a sus acciones hostiles.

¿Habrían iniciado el operativo por su cuenta si EE.UU. no se hubiera sumado?

-Durante décadas, el régimen iraní ha sido un enemigo declarado de los Estados Unidos. Ha matado y herido a miles de ciudadanos y soldados estadounidenses tanto a través de sus propias fuerzas como mediante sus proxies, mientras coreaba “Muerte a América” y desarrollaba armas nucleares y misiles balísticos de largo alcance capaces de alcanzar territorio estadounidense.

Estados Unidos está actuando para prevenir estas amenazas. Asimismo, los intentos de Estados Unidos de alcanzar acuerdos diplomáticos fracasaron, por lo que la opción militar fue la única opción que quedó sobre la mesa.

El ataque tiene como objetivo debilitar al régimen de tal manera que permita al pueblo iraní actuar y decidir por sí mismo quién lo liderará en el futuro.

La cooperación con Estados Unidos es sin precedentes tanto a nivel militar como político, y estamos orgullosos de esta asociación.

En el terreno, en Israel, ¿cómo impacta este conflicto?

Tomamos en cuenta el doloroso costo que implican las bajas y víctimas de nuestro lado, así como la posibilidad de que Hezbollah y los hutíes se sumen al enfrentamiento.

Y efectivamente, Hezbolá —el proxy iraní en el Líbano— está atacando comunidades civiles israelíes con misiles y drones.

Israel es un caso particular en el que, incluso en tiempos de guerra, sus ciudadanos desean regresar al país, y existe un fuerte apoyo y una profunda convicción en la justicia de nuestra causa.

Israel hará todo lo posible para neutralizar todas las amenazas contra sus ciudadanos en todos los frentes.

América Latina, incluido Paraguay, es una región de paz. ¿Cómo debe interpretarse este conflicto?

-El régimen iraní es una máquina de muerte y destrucción, tanto dentro de su propio país como en el exterior. Ha desperdiciado y devastado los recursos y las infraestructuras de Irán para alimentar su agenda global destructiva.

Es importante señalar que el régimen iraní ya posee misiles capaces de alcanzar objetivos en todo Medio Oriente y en Europa, y continúa desarrollando capacidades que le permitirían alcanzar también a Estados Unidos.

Irán es visto como el arquitecto de lo que se denomina el “Eje de la Resistencia”, que reúne a varias milicias, entre ellas Hezbollah. ¿La muerte del ayatolá Ali Jameneí pondría fin a esta alianza antiisraelí?

-Los ataques no provocados del régimen iraní contra sus vecinos árabes han demostrado una vez más que se trata de un régimen que masacra a su propio pueblo, ataca a sus vecinos en Medio Oriente, es fuente de guerras y terrorismo en la región y representa un peligro para el mundo entero.

La operación llevará tiempo y requerirá perseverancia. Es esencial continuar y evitar que el régimen vuelva a sus acciones hostiles.

Sin un cambio en el régimen político y cultural en Irán, ¿qué futuro le espera a Israel?

-El fanático régimen iraní nunca ha abandonado su estrategia de destruir a Israel. Ha continuado avanzando en el desarrollo de armas nucleares, ha acelerado la producción de misiles balísticos de largo alcance y ha financiado y armado a sus grupos terroristas aliados.

Por lo tanto, es fundamental completar la misión. Esta operación contribuirá a crear las condiciones óptimas para que el pueblo iraní pueda tomar su destino en sus propias manos.

Nuevos actores internacionales se acercan a Medio Oriente —como Francia y otros países europeos—. En este contexto bélico, lejos aún de una desescalada, ¿está el mundo al borde de una Tercera Guerra Mundial?

-Desde el inicio de la guerra, la respuesta iraní ha consistido en ataques indiscriminados no solo contra Israel, sino también contra países árabes y de una manera que amenaza a Europa y a otros Estados.

Estas acciones han provocado que Irán pierda legitimidad internacional. Por ello, pedimos que los países rompan completamente sus relaciones diplomáticas con Irán. Canadá ya ha tomado una medida de este tipo, y esperamos que otros países actúen de manera similar.

Además, existe preocupación de que las representaciones iraníes en el mundo puedan operar a través de actores locales contra comunidades judías y objetivos israelíes. Por esta razón también es importante cerrar las embajadas iraníes.

El trabajo conjunto contra el régimen iraní traerá estabilidad a la región y permitirá ampliar los Acuerdos de Abraham.

