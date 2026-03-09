Nigeria denuncia el arresto "xenófobo" de 42 nigerianos en Mozambique y pide su liberación

"La repentina y selectiva redada dirigida solo contra nigerianos que se ha denunciado supone un ataque xenófobo contra los ciudadanos nigerianos", indicó la presidenta y directora ejecutiva de la Comisión de Nigerianos en la Diáspora (NIDCOM, por sus siglas en inglés), Abike Dabiri-Erewa, en un comunicado recogido este lunes por medios locales.

Dabiri-Erewa se mostró de acuerdo en que estos ciudadanos sean procesados en caso de haber infringido la ley, pero informó de que los detenidos son residentes legales y que, según el fiscal general mozambiqueño, no se han presentado cargos en su contra.

"Los nigerianos fueron seleccionados específicamente y detenidos en un mercado de repuestos, entre todos los comerciantes y personas presentes en el mercado, sin ninguna acusación ni explicación sobre los motivos de su detención", añadió.

También detalló que después de su detención, fueron golpeados y les robaron sus pertenencias personales, tras lo que algunos necesitaron asistencia médica.

Por todo ello, Dabiri-Erewa instó a las autoridades mozambiqueñas a liberar "inmediatamente" a los 42 nigerianos detenidos en el país.