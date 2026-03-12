Brasil anuncia medidas adicionales para frenar alza de precios de los combustibles

La guerra en Oriente Medio está provocando graves perturbaciones en el suministro mundial de petróleo debido al bloqueo del estrecho de Ormuz, un paso estratégico para los hidrocarburos.

La lucha contra la inflación es un desafío clave para el izquierdista Luiz Inacio Lula da Silva, quien buscará su reelección en los comicios generales de octubre.

El gobierno brasileño reducirá temporalmente a cero los impuestos sobre el diésel. También reforzará controles para evitar aumentos “abusivos” de los precios en las gasolineras por parte de distribuidores.

Diésel, clave

La gran mayoría de los camiones de carga en Brasil utilizan diésel. Sus aumentos de precio suelen encarecer el transporte y, por ende, varios otros productos, especialmente los alimentos.

“Estamos asumiendo un sacrificio (...) para evitar que los efectos de la irresponsabilidad de la guerra lleguen al pueblo brasileño”, declaró Lula en una rueda de prensa en Brasilia, en la que firmó varios decretos.

“Son sobre todo los sectores más pobres de la población, en todo el mundo, quienes sufren las consecuencias más graves de estas guerras”, agregó.

El ministro de Finanzas, Fernando Haddad, aclaró que estas medidas son “temporales” y no interferirán con la política de precios de la gigante estatal Petrobras, que fija los valores de los combustibles en Brasil.

Petrobras mantiene tarifas

Petrobras no ha aumentado sus tarifas desde el inicio de la guerra, desencadenada el 28 de febrero por ataques estadounidenses e israelíes contra Irán.

La mayor economía de América Latina es autosuficiente en petróleo crudo, cuya producción corre por cuenta principalmente de Petrobras, pero depende de las importaciones de derivados como el diésel.

Las cifras de inflación de febrero publicadas el jueves mostraron una desaceleración en los últimos 12 meses, debido en particular a una caída del costo de los combustibles. Pero estos datos no incluyeron el aumento actual del precio del petróleo.