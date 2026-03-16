“Criptogate” sacude la política argentina, con Milei en el centro del escándalo

Un último peritaje de un teléfono móvil perteneciente a un cercano del gabinete del presidente Javier Milei desató un gran revuelo.

El análisis forenses de ese teléfono revelaron múltiples comunicaciones con el mandatario, su hermana y secretaria general de la presidencia, Karina Milei, y otros miembros de su gabinete días antes de la presentación oficial de la empresa de criptominería LIBRA, el 14 de febrero de 2025

Uno de los archivos dentro del teléfono del empresario argentino Mauricio Novelli, imputado por el caso, por el lanzamiento de la criptomoneda LIBRA, detalla un presunto acuerdo por US$ 5 millones a cambio del apoyo del presidente argentino, Javier Milei, al proyecto, reportó EFE.

Contra la prensa

Los medios de comunicación argentinos se hicieron eco del contenido y hoy el mandatario libertario los acusó de “mafia mediática”.

El texto, redactado a modo de memo, fue recuperado por peritos de la Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (Datip) del Ministerio Público Fiscal argentino, después de que Novelli intentara eliminarlo de su dispositivo.

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Según copias del documento difundidas por el diario La Nación, el memo estaba dirigido al empresario estadounidense Hayden Davis -impulsor del proyecto- y a sus allegados, y describía las condiciones de un supuesto acuerdo económico vinculado al respaldo del mandatario argentino a la iniciativa.

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En tres pagos

De acuerdo con el texto, el entendimiento contemplaba tres pagos que en total sumaban cinco millones de dólares.

El primero, de 1,5 millones de dólares en tokens o efectivo, debía abonarse por adelantado, mientras que un segundo pago del mismo monto se concretaría cuando Milei anunciara en la red social X que Davis y su entorno lo asesoraban en temas vinculados con blockchain (cadena de bloques, una tecnología digital que garantiza la veracidad de las operaciones por internet).

El tercer desembolso, por dos millones de dólares, estaría condicionado a la firma de un contrato presencial con el presidente para brindar asesoría en blockchain o inteligencia artificial al Gobierno argentino.

¿Hubo validación gubernamental?

El texto habría sido redactado entre finales de octubre y noviembre de 2024, poco antes de que el empresario estadounidense viajara a Argentina para reunirse con Javier Milei en la Casa Rosada.

Hasta el momento no existen pruebas de que ese presunto acuerdo haya sido validado por funcionarios del Gobierno.

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El contenido del memo coincide con algunos hechos posteriores. El 30 de enero de 2025, Milei se reunió con Davis en la Casa Rosada y posteriormente publicó en su cuenta oficial de X una fotografía junto al empresario, a quien mencionó como asesor en temas de blockchain y criptoactivos.

Ese mismo día, según registros oficiales que están en la justicia citados por medios locales, Davis ingresó a la sede del Ejecutivo apenas un minuto después que Novelli y su socio Manuel Terrones Godoy. Los tres abandonaron la Casa Rosada poco más de media hora después.