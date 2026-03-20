Irán está a punto de quedar “diezmado”, asegura Netanyahu

“Después de 20 días, puedo anunciarles que Irán hoy ya no tiene la capacidad de enriquecer uranio y que ya no tiene la capacidad de producir misiles balísticos”, dijo Benjamin Netanyahu en una conferencia de prensa televisada.

Al lanzar la ofensiva contra Teherán el 28 de febrero, el presidente estadounidense, Donald Trump, dijo que su objetivo era eliminar la amenaza nuclear iraní, si bien en junio de 2025 dijo que varios ataques de su país habían destruido ese programa.

Según el primer ministro israelí, la capacidad de ataque de la república islámica se ha visto reducida considerablemente: Irán está “siendo diezmado” e Israel “está ganando la guerra”, afirmó.

También indicó que el conflicto podría terminar “más rápido de lo que la gente piensa”, sin precisar algún plazo.

Trump, entretanto, afirmó el jueves que no está “desplegando tropas” en territorio iraní.

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Ataques a instalaciones gasíferas

Como consecuencia de los ataques masivos del jueves contra instalaciones de producción de hidrocarburos en el Golfo, el barril de Brent del mar del Norte, referencia mundial, escaló durante la jornada hasta los 114 dólares.

El West Texas Intermediate (WTI), su equivalente estadounidense, llegó a superar brevemente los 100 dólares.

De igual manera, el gas europeo se disparó más de 35%, mientras que las bolsas europeas cerraron con fuertes caídas, al igual que Wall Street.

Entre las instalaciones atacadas se encuentra Ras Laffan, la principal planta de producción de gas natural licuado (GNL) de Catar, donde un ataque iraní causó “daños considerables”.

Doha estima que los bombardeos reducirán su capacidad de exportación de GNL en un 17%.

Además, dos refinerías en Kuwait fueron atacadas por drones, al igual que una planta de procesamiento saudí en el mar Rojo.

Estos ataques responden a los perpetrados el día anterior contra el yacimiento de South Pars/North Dome, la mayor reserva de gas conocida del mundo, compartida por Teherán y Doha.

Irán, que afirma atacar el Golfo porque alberga intereses estadounidenses, no mostrará “ninguna moderación” si sus infraestructuras energéticas vuelven a ser blanco de ataques, advirtió el canciller, Abás Araqchi.

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“Moratoria”

Trump indicó que Israel había atacado la parte iraní del yacimiento marítimo, “en un arrebato de ira”.

Israel “actuó por su cuenta”, confirmó Netanyahu. “El presidente Trump nos ha pedido que suspendamos cualquier nuevo ataque y así lo haremos”, añadió el primer ministro.

Reunidos en una cumbre en Bruselas, los líderes de la Unión Europea (UE) pidieron el jueves una “moratoria” sobre los ataques contra las infraestructuras energéticas e hídricas, al exhortar a todas las partes a la “máxima moderación”.

Si se atacan otras infraestructuras, el precio del petróleo “probablemente superará los 120 dólares de inmediato, con un potencial de subida adicional”, estimó Aditya Saraswat, analista de Rystad Energy.

Para inyectar crudo al mercado, Washington planea levantar ciertas sanciones sobre el crudo iraní, pero únicamente el que ya se encuentra almacenado en el mar en buques, según el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

En la misma línea, los países miembros de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) comenzaron a liberar sus reservas estratégicas de petróleo, tal como se anunció a mediados de marzo.

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“Fisuras”

En el vigésimo día de la guerra, Irán demuestra que conserva una importante capacidad de ataque.

“Vemos que están apareciendo fisuras y tratamos de ampliarlas lo más rápido posible, no sólo dentro del alto mando, sino también sobre el terreno”, sostuvo Netanyahu.

Y dijo no saber realmente “quién dirige Irán en este momento”.

Poco después de sus declaraciones, se escucharon varias explosiones sobre Jerusalén tras el aviso de una nueva salva de misiles iraníes, comprobaron periodistas de la AFP.

En el Golfo, el estratégico estrecho de Ormuz sigue bloqueado casi por completo por Teherán.

Por este paso circula habitualmente una quinta parte del petróleo y el gas mundiales.

Tras un llamado estadounidense que inicialmente no tuvo respuesta, Francia, Reino Unido, Alemania, Italia, Países Bajos y Japón se declararon “dispuestos a contribuir” a los esfuerzos para garantizar la seguridad de la navegación en el estrecho, cuando llegue el momento.

En ese sentido, el presidente francés, Emmanuel Macron, mencionó la posibilidad de una futura misión, en el marco de la ONU, una vez terminadas las hostilidades.

En la capital iraní, el jueves casi nada sugería que el país estuviera sumido en la guerra.

En vísperas de Noruz, el Año Nuevo persa que suele celebrarse con fastuosidad, el centro de la ciudad estaba, como de costumbre, atascado, pero con una presencia de las fuerzas de seguridad mayor de lo habitual.