Princesa de Noruega explica su vínculo con el delincuente sexual Epstein

Según los mensajes divulgados por los medios noruegos, ella le escribió a Jeffrey Epstein en 2011 que lo había “buscado en Google”.

Epstein ya había sido condenado en 2008 a poco más de un año de prisión por solicitar los servicios sexuales de una menor.

En enero de 2013, Mette-Marit también se alojó con una amiga en la casa del financiero en Palm Beach, Florida, durante cuatro días.

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Caso Epstein

La publicación de una gran cantidad de documentos nuevos sobre el caso Epstein en Estados Unidos a finales de enero puso de manifiesto una correspondencia constante y, en ocasiones, de tono íntimo entre 2011 y 2014 mantenida por la princesa y el financiero, fallecido en prisión en 2019.

Sumadas a otros escándalos, estas revelaciones empañaron la imagen de la familia real: varias encuestas mostraron que la mayoría de noruegos se oponía ahora a que Mette-Marit ascendiera algún día al trono junto al príncipe heredero Haakon.

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“Por supuesto, hubiera preferido no haberlo conocido nunca”, dijo Mette-Marit durante la charla de unos veinte minutos con la cadena pública NRK.

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Su pasado

“Para mí es sumamente importante asumir el hecho de no haber investigado más a fondo su pasado, y asumir también haber sido tan manipulada y engañada” , dijo.

Mette-Marit puso fin a las especulaciones sobre la naturaleza de su relación con Epstein.

“Era una relación de amistad: para mí era, ante todo, un amigo. Pero si su pregunta es si la relación tenía otra naturaleza, la respuesta es no”, zanjó.