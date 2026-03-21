Israel advierte que intensificará los bombardeos sobre Irán

Estados Unidos e Israel lanzaron un ataque contra Irán el pasado 28 de febrero. La República Islámica respondió con represalias contra los intereses estadounidenses e israelíes en Medio Oriente.

Desde mañana, “la intensidad de los bombardeos que llevarán a cabo las fuerzas israelíes y el ejército estadounidense contra el régimen del terror iraní y las infraestructuras en las que se apoya aumentará considerablemente”, dijo Israel Katz.

Su mensaje contrasta con las declaraciones en la víspera del presidente estadounidense, Donald Trump, quien dijo que contemplaban “reducir gradualmente” las operaciones contra Irán.

Bombardeos sobre instalaciones nucleares

Por otro lado,Estados Unidos e Israel atacaron hoy el complejo nuclear iraní de Natanz, informó la organización de energía atómica de la república islámica.

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“Tras los ataques criminales de EEUU y del usurpador régimen sionista contra nuestro país, el complejo de enriquecimiento de Natanz fue blanco de un ataque esta mañana”, señaló la organización en un comunicado difundido por la agencia de noticias Tasnim.

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La agencia añadió que “no se ha detectado ninguna fuga de materiales radiactivos” en la zona, situada en el centro de Irán.