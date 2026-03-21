PIB argentino crece menos de lo estimado por el gobierno de Milei

El Producto Interno Bruto de Argentina creció 4,4% en 2025, un rebote notable tras la contracción de 1,3% registrada en 2024 aunque menor de lo que esperaba el gobierno del libertario Javier Milei, que convive con señales de fragilidad en el empleo y la actividad industrial.
El crecimiento fue inferior a la proyección oficial de 5% y la del Fondo Monetario Internacional, de 4,5%, según datos divulgados ayer por el instituto nacional de estadística (Indec).
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La cifra del crecimiento se publica en un momento delicado para el gobierno, ante una inflación que si bien se mantiene por debajo del 3% mensual volvió a acelerarse desde mediados de 2025.
Cierre de empresas
El gobierno enfrenta además críticas por el cierre de empresas y el aumento del desempleo, que cerró 2025 en 7,5% de la población económicamente activa.
El presidente libertario Javier Milei celebró el aumento del PIB, y arremetió contra quienes considera “empresarios prebendarios” y “políticos corruptos” que aseguran que “el país está por estallar”, en un mensaje en X.
El crecimiento económico fue impulsado sobre todo por la agricultura y ganadería; la minería y la intermediación financiera, según el Indec.
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“Partíamos de niveles relativamente bajos en 2024. Con ese punto de partida, que no era muy auspicioso, cualquier movimiento al alza iba a ser significante y ese 4,4% creo que refleja particularmente eso”, dijo a la AFP Joel Lupieri, economista y analista de la consultora EPyCA.
Crecimiento parcial
Además, las actividades que traccionan el crecimiento económico son “poco intensivas en términos de generación de empleo”, señaló a la AFP el director del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz, Andrés Asiaín.
Entre noviembre de 2023 -un mes antes de la asunción de Milei- y noviembre de 2025 se cerraron 22.000 empresas, es decir un 4,3% del total, según un informe del centro de estudios Fundar en base a datos oficiales.
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Milei logró en dos años bajar la inflación de más de 160% anual cuando asumió al 31,5% en 2025, su menor nivel en ocho años, a costa de un duro ajuste fiscal.
Pero además desde hace más de un semestre el ritmo al que incrementa el costo de vida se ha acelerado, y marzo deberá incorporar en su índice de precios al consumidor el impacto del aumento de la gasolina, según el medio especializado Ámbito.