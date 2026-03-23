Avión militar colombiano se precipitó con más de 100 personas a bordo: esto es lo que se sabe

Una aeronave tipo Hércules de la Fuerza Aeroespacial Colombiana cayó minutos después de despegar del aeropuerto de Puerto Leguízamo, en el departamento del Putumayo. Hasta el momento no se ha confirmado oficialmente si el accidente dejó víctimas mortales o personas heridas, ni la cantidad exacta de ocupantes que iban a bordo, pero según los primeros reportes, el avión transportaba dos pelotones de soldados, cerca de 100 personas según medios locales.

Las causas del accidente siguen siendo materia de investigación. En paralelo, la Armada Nacional y las Fuerzas Militares informaron que monitorean la situación y se mantienen en coordinación con los organismos de socorro de la región para acompañar las labores en el terreno y adelantar el proceso investigativo.

Lea más: Bolivia declara tres días de duelo por el accidente aéreo que dejó 22 muertos

Mientras tanto, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, se ha pronunciado a través de sus redes afirmando que la renovación del armamento de las fuerzas militares es una decisión de su presidencia desde hace años, pero dificultades burocráticas en la administración militar no lo han permitido.

La renovación del armamento de las fuerzas militares es una decisión de mi presidencia desde hace años.



Las dificultades burocráticas en la administración militar no han permitido realizar el Conpes/confis desde hace un año que lo pedí.



Si los funcionarios administrativos… https://t.co/w4lXrnvqz8 — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 23, 2026

Lea más: Accidente de avión deja 15 muertos en Colombia, incluido un legislador