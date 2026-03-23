Trump se refirió a una condición irrenunciable para el fin de la guerra con Irán

Estados Unidos e Israel lanzaron un ataque contra Irán el pasado 28 de febrero, con el objetivo -según anunciaron- de eliminar el programa nuclear del régimen de los ayatolás y propiciar un cambio en el sistema político.

El republicano sorprendió a propios y extraños con un cambio de tono en el 24º día de la guerra en Oriente Medio. En más de tres semanas de guerra en Oriente Medio, ni Estados Unidos ni Irán habían mencionado públicamente negociaciones.

Trump aseguró que conversan con un “líder” iraní que no es el nuevo ayatolá Mojtaba Jamenei. Actualmente, la presidencia del país persa la ejerce Masoud Pezeshkian.

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En su red Truth Social, Donald Trump pospuso “cinco días” llevar a cabo ataques a centrales eléctricas o infraestructuras energéticas con los que había amenazado a Irán si no se reabría el estrecho de Ormuz antes de este lunes por la noche.

“Queremos el uranio”

Trump explicó sus exigencias: “No queremos enriquecimiento (de uranio por parte de Irán), pero también queremos el uranio enriquecido” que Irán tiene escondido.

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Si el diálogo fracasa “simplemente seguiremos bombardeando alegremente”, amenazó.

Los anuncios de Trump inyectaron optimismo en los mercados. Después de días de subida, los precios del petróleo cayeron bruscamente, aunque el barril de Brent se cotiza en torno a los 100 dólares.

Puntos de acuerdo

Más tarde Trump declaró a periodistas que Estados Unidos e Irán encontraron “puntos de acuerdo importantes” durante las negociaciones llevadas a cabo, según él, con un alto cargo del país.

“Estamos tratando con el hombre que creo que es el más respetado y el líder” del país, dijo Trump. No se trata de Mojtaba Jamenei, quien según él está “indisponible”.

“Negociamos con personas que considero muy razonables, muy sólidas (...) Son muy respetadas y tal vez uno de ellos sea el que estamos buscando”, dijo sin dar nombres.

“Cambio de régimen”

Donald Trump aseguró que un “cambio de régimen” está en marcha en Irán, donde dice buscar una relación parecida a la que estableció con los nuevos dirigentes venezolanos tras la captura del entonces presidente Nicolás Maduro.

“Miren a Venezuela, lo bien que está funcionando. Todo está saliendo tan bien, con el petróleo, y la relación con la presidenta” interina, Delcy Rodríguez. “Quizás encontraremos alguien así en Irán” , dijo Trump.

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Citada por la agencia oficial Irna, la cancillería iraní “negó que se hubieran producido negociaciones o conversaciones con Estados Unidos durante los últimos 24 días”.

Emisarios estadounidense con iraníes

Un alto cargo israelí declaró a la plataforma Axios que los emisarios estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner, yerno de Trump, habían hablado con el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf. Pero él lo negó categóricamente.

“No se han celebrado negociaciones con Estados Unidos y se están utilizando noticias falsas para manipular los mercados financieros y petroleros y escapar del atolladero en el que se encuentran atrapados Estados Unidos e Israel”, declaró en X.