Colas en las gasolineras chinas ante la inminente subida de precios de los combustibles

En Pekín, numerosos conductores esperaron en fila en estaciones de servicio de la capital, donde en algunos puntos las colas de coches alcanzaron decenas de metros, según imágenes difundidas en redes sociales chinas.

El repunte de la demanda se produjo horas antes de la entrada en vigor de un nuevo ajuste al alza de los precios, que eleva el coste de la gasolina y el diésel en más de 1.100 yuanes (159 dólares) por tonelada, tras la intervención del regulador para limitar un incremento inicialmente previsto superior a los 2.000 yuanes (290 dólares).

La subida equivale a unos 0,87 yuanes (0,13 dólares) por litro de gasolina y 0,95 yuanes (0,14 dólares) en el caso del diésel, según cálculos difundidos por medios chinos a partir del ajuste oficial, lo que sitúa el precio de la gasolina en torno a 8,5-9,1 yuanes por litro (1,23-1,32 dólares) frente a los aproximadamente 7,1-8,1 yuanes (1,03-1,17 dólares) previos a la subida.

La Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma (CNDR, principal órgano de planificación económica del país) anunció este lunes la aplicación de dichas medidas temporales de control de precios para mitigar el impacto del encarecimiento del crudo, en la primera intervención de este tipo, según la agencia oficial Xinhua, desde la introducción del actual mecanismo de formación de precios en 2013.

La petrolera estatal Sinopec había advertido el mismo día a los consumidores de una subida "relativamente grande" en los precios de los combustibles, en línea con la evolución del mercado internacional.

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Sin embargo, las colas no parecieron generalizadas, en un contexto en el que la expansión de los vehículos eléctricos en las ciudades chinas ha reducido el peso del consumo de combustibles, con una cuota cercana a la mitad de las ventas de vehículos nuevos en Pekín, donde las ventas de eléctricos representaron en torno al 48 % del total en enero.

Autoridades regulatorias de distintas regiones chinas han emitido advertencias para evitar prácticas como el acaparamiento, la manipulación de precios o la difusión de rumores sobre subidas, y han reforzado las inspecciones para garantizar el suministro y la estabilidad del mercado, recogió la prensa local.

El aumento responde al encarecimiento del petróleo en los mercados internacionales tras la escalada del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, que ha afectado al tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz, una vía clave por la que China importa el 45 % del crudo que utiliza.