Argentina designa como terrorista a mafia mexicana Jalisco Nueva Generación

El gobierno del presidente Javier Milei de Argentina anunció que declaró al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) de México como una “organización terrorista”, una decisión en línea con Estados Unidos, su principal socio geopolítico.

El gobierno de Milei ya ha designado organizaciones terroristas a entidades consideradas de la misma manera por Estados Unidos, como las ramas de los Hermanos Musulmanes en Egipto, Líbano y Jordania, el grupo yihadista palestino Hamás y la Fuerza Quds iraní.

Su líder y fundador, Nemesio “El Mencho” Oseguera, murió en febrero en una operación en México con apoyo de inteligencia de Estados Unidos, que ofrecía 15 millones de dólares por su captura.

Argumento

La oficina de Javier Milei dijo que esta medida se inscribe “en el marco de compromisos internacionales asumidos por Argentina en materia de lucha contra el terrorismo y su financiamiento”.

Según un comunicado, la inclusión del CJNG en el registro argentino de personas y entidades vinculadas a actos terroristas y su financiamiento “habilita la aplicación de sanciones financieras y restricciones operativas destinadas a limitar la capacidad de acción de estas organizaciones criminales y sus miembros”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

A la vez, “protege al sistema financiero argentino de ser utilizado con fines ilícitos” y refuerza la cooperación con otros países que hayan designado a este cártel “organización terrorista”, agregó el texto.

Designación de Estados Unidos

En febrero de 2025, Estados Unidos designó al cartel mexicano CJNG y a otros seis grupos criminales trasnacionales de México, El Salvador y Venezuela, como “organizaciones terroristas extranjeras”, como parte de la ofensiva de la administración del presidente Donald Trump contra el narcotráfico.

En su comunicado el jueves, la oficina de Milei subraya que el CJNG surgió en julio de 2010 y se convirtió en una de las organizaciones del narcotráfico más poderosas del mundo, con presencia en México, Estados Unidos y al menos 40 países, entre ellos Argentina.