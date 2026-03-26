Mundo
26 de marzo de 2026 - 16:02

Incertidumbre sobre conversaciones Irán-EE.UU. impulsan precios del petróleo

La bolsa de Nueva York. El petróleo subió con fuerza ante la incertidumbre sobre las conversaciones entre Estados Unidos e Irán para un acuerdo de cese al fuego.
La bolsa de Nueva York. El petróleo subió con fuerza ante la incertidumbre sobre las conversaciones entre Estados Unidos e Irán para un acuerdo de cese al fuego.142642+0000 MICHAEL M. SANTIAGO

PARÍS. El petróleo subió con fuerza ante la incertidumbre sobre las conversaciones entre Estados Unidos e Irán para un próximo acuerdo de cese al fuego en la guerra en Medio Oriente. Las bolsas también se vieron lastradas.

Por AFP

El Brent del mar del Norte, referencia del mercado mundial de crudo, subió 5,74% a 108,09 dólares el barril antes del cierre de los mercados de hoy. El West Texas Intermediate (WTI), referente para el mercado estadounidense, subió 5,28% a 95,09 dólares el barril.

“Continúa la montaña rusa en el mercado”, comentó Joshua Mahony, analista jefe de mercados en Scope Markets.

Líderes de la República Islámica iraní respondieron a través de Pakistán -que actúa como mediador- a la propuesta de Estados Unidos para avanzar hacia un plan de paz y poner fin a la guerra en Medio Oriente.

Impacto sobre las bolsas

La tendencia a la baja comenzó en Asia, se confirmó en Europa y continúa en Wall Street.

El índice Nikkei de Tokio cayó 0,2%, al tiempo que las bolsas de Hong Kong, Shanghái, Seúl, Manila y Yakarta se mantuvieron en terreno negativo.

Al cierre, París cedió 0,98%, Fráncfort 1,50% y Londres 1,33%. Milán terminó con una caída de 0,71% y Madrid 1,21%.

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En Estados Unidos, Wall Street operaba con pérdidas y el Nasdaq caía 1,48%, el S&P 500 1,06% y el Dow Jones 0,66%.

Mercado, expectante

Irán mantiene, desde el inicio de la guerra en Oriente Medio, un bloqueo de facto del estrecho de Ormuz, por donde normalmente pasa 20% de las exportaciones mundiales de petróleo.

“Cuando el precio del petróleo sube, el mercado sigue un mismo guión: se produce una venta masiva de acciones y bonos”, explicó Kathleen Brooks, directora de investigación de XTB.