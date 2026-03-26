Maduro comparece hoy: pasa sus días sin internet, una biblia y ejercicios

En la audiencia de hoy, 12:00 (hora de Paraguay), el derrocado presidente venezolano Nicolás Maduro posiblemente presione para que se desestime su caso por narcotráfico, mientras los abogados se disputan sobre quién pagará sus honorarios. Se espera un refuerzo de seguridad en los alrededores del tribunal.

El exlíder chavista, de 63 años, y su esposa, Cilia Flores, de 69, están detenidos en una cárcel de Brooklyn desde su hace casi tres meses. Solo salieron el 5 de enero, para su primera audiencia. En esa ocasión, Maduro se declaró “prisionero de guerra” y “no culpable” de los cargos de narcotráfico en su contra en Estados Unidos.

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Maduro gobernó Venezuela desde marzo de 2013 tras la muerte de su padrino político, el exmandatario y militar Hugo Chávez. A su caída en enero pasado, asumió la presidencia interina Delcy Rodríguez, quien era su vicepresidenta y dio un vuelco en la relación con Estados Unidos.

Cargos en su contra

Contra Maduro pesan cargos de conspiración por “narcoterrorismo”, conspiración para importación de cocaína, posesión de ametralladoras y artefactos destructivos y conspiración para la tenencia de dichas armas.

El gobierno de Venezuela intenta cubrir los gastos, pero debido a las sanciones estadounidenses, el abogado de Maduro, Barry Pollack, debe obtener antes una licencia de la administración que permita realizar la transacción.

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En una presentación ante el tribunal, Pollack argumentó que el requisito de esa autorización viola el derecho constitucional de Maduro a tener la representación legal de su escogencia, y exigió que el caso sea desestimado por razones procesales.

Sin teléfono, sin internet

Recluido en el Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn, una prisión federal conocida por sus condiciones extremas, Maduro está presuntamente aislado en una celda sin internet ni periódicos.

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Según una fuente cercana al gobierno venezolano, Maduro lee la biblia y algunos de sus compañeros en la prisión le llaman “presidente”.

Solo se le permite hablar por teléfono con su familia y con sus abogados por un máximo de 15 minutos, agregó la misma fuente.