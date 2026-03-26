Noelia Castillo recibió la eutanasia: así fue la lucha legal de la joven española

Noelia Castillo Ramos falleció en la tarde de este jueves en la residencia sociosanitaria de Sant Pere de Ribes (Barcelona), donde permanecía internada. La información fue confirmada por fuentes sanitarias al medio español EL PAÍS, que detalla que la joven esperó un total de 601 días para acceder al suicidio asistido. En ese periodo, se desarrolló una batalla judicial de 20 meses derivada de la oposición de su padre al procedimiento.

Noelia, originaria de Barcelona, padecía una lesión medular irreversible que le provocó paraplejía, es decir, la pérdida de movilidad y sensibilidad en la parte inferior de su cuerpo. Esta condición fue resultado de un intento de suicidio en 2022, cuando se lanzó desde un quinto piso tras sufrir una agresión sexual múltiple.

Para que la eutanasia pudiera aplicarse, el caso tuvo que pasar por hasta cinco instancias judiciales, incluida como última etapa el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Todas las instancias se pronunciaron a favor de Noelia, quien tuvo que enfrentar la fuerte oposición de su padre, que representado por un grupo de abogados cristianos, argumentaba que la joven no estaba en condiciones psicológicas de tomar esa decisión.

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El proceso judicial se desarrolló sobre el trasfondo de una historia personal atravesada por episodios traumáticos como una infancia dentro de una familia desestructurada, que la llevó durante un tiempo a estar tutelada por el Estado desde los 13 años.

Finalmente, el pasado 10 de marzo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) rechazó las medidas cautelares presentadas por el padre para frenar el procedimiento. El dictamen respaldaba de este modo las resoluciones previas de los tribunales españoles, que habían avalado el derecho de Noelia a decidir sobre su propia vida.

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De acuerdo a un artículo del diario EL PAÍS de España, el proceso de eutanasia está estrictamente protocolizado: consiste en una combinación de fármacos (ansiolíticos, anestésicos, inductores del coma y bloqueantes musculares) que se administran paulatinamente. Desde que se comienzan a dar los fármacos hasta el fallecimiento no suele pasar más de 30 minutos. De las palabras previas de Noelia se desprende que ella había optado por recibir la medicación por vía intravenosa.

Noelia tendría que haber muerto el 2 de agosto de 2024, la fecha para la que se había programado inicialmente su eutanasia. Su decisión, en todo este tiempo, no cambió, señala EL PAÍS.

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