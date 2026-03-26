Potencias del G7 se reúnen con la guerra en Medio Oriente en la agenda

Los ministros de Relaciones Exteriores del G7 se reunirán hoy y mañana cerca de París para abordar, entre otros temas, la guerra en Oriente Medio, que no da señales de remitir.

También han sido invitados los jefes de la diplomacia de grandes países emergentes como Brasil e India, así como los ministros de Ucrania, Arabia Saudita y Corea del Sur.

Irán rechazó ayer el plan estadounidense destinado a poner fin a la guerra, según la televisión estatal, mientras que la Casa Blanca amenazó con desatar “el infierno” sobre la república islámica en caso de que fracasen las negociaciones.

¿EE.UU. ausente?

En Líbano, Israel amplió su “zona tampón” y el grupo chiita proiraní Hezbolá, que a principios de marzo arrastró a Líbano a la guerra, se niega a negociar “bajo fuego”.

La reunión de los ministros del G7 comenzará formalmente hoy en la tarde sin el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, quien aún está en Washington, según una fuente diplomática.

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Este tiene previsto verse mañana con sus homólogos alemán, británico, canadiense, italiano, francés y japonés en la Abadía de Vaux-de-Cernay, a unos 50 Km de París.

En la agenda

Uno de los objetivos de este G7, bajo la presidencia francesa, será “abordar los grandes desequilibrios mundiales que explican en muchos aspectos el nivel de tensión y rivalidad que estamos presenciando, con consecuencias muy concretas para nuestros ciudadanos” , explicó el martes a la AFP el ministro francés de Relaciones Exteriores, Jean-Noël Barrot.

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Los países del G7, excepto Estados Unidos, no dejan de hacer llamados a la distensión en Oriente Medio y se han negado a involucrarse militarmente en este conflicto, que ha tenido repercusiones económicas mundiales.

Reino Unido y Francia reunirán también esta semana a una treintena de países dispuestos a formar una coalición destinada a participar en la seguridad del estrecho de Ormuz, una ruta petrolera clave cuyo tránsito está prácticamente paralizado por este conflicto desencadenado el 28 de febrero por ataques israeloestadounidenses contra Irán.