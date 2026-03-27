Austria se suma a países con restricciones de redes sociales a menores

Austria anunció restricciones de redes sociales a menores de 14 años. Tras varios debates y negociaciones en la coalición de gobierno. Australia impuso una pionera ley que sirvió de impulso a otros países para tomar la misma determinación.

“Es casi imposible para los padres controlar el consumo de sus hijos” en estas plataformas, que están diseñadas para hacerlos “deliberadamente dependientes”, dijo el número dos del gobierno, Andrea Babler.

El gobierno también prevé introducir una nueva asignatura obligatoria en la escuela llamada “Medios y Democracia” para ayudar a los estudiantes a distinguir entre verdad y mentira y a detectar intentos de influir negativamente en la democracia, según la propuesta.

Lea más: Australia desactiva unos 5 millones de cuentas de redes sociales tras veto a menores de 16

Australia, pionera

Varios países de la Unión Europea como Francia, España y Dinamarca han anunciado su intención de establecer una edad mínima para usar redes sociales.

Australia fue el primer país en tomar una medida de este tipo. Desde el 10 de diciembre, los menores de 16 años tienen prohibido acceder a plataformas como Snapchat, Meta o TikTok.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Las compañías tecnológicas se exponen a multas de 49,5 millones de dólares australianos (unos 34 millones de dólares estadounidenses) si no toman “medidas razonables” para restringir el uso de estas aplicaciones.