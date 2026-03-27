China dice a EE.UU. que quiere “fortalecer” su cooperación comercial

Ambos funcionarios se entrevistaron ayer al margen de una conferencia ministerial de la Organización Mundial del Comercio (OMC) en Camerún, a menos de dos meses de la visita prevista del presidente estadounidense, Donald Trump, a Pekín.

Las dos principales economías del mundo libraron en 2025 una dura batalla comercial con repercusiones globales, antes de una tregua acordada en octubre y nuevas conversaciones de alto nivel celebradas a mediados de marzo en París, que permitieron calmar las tensiones.

“China está dispuesta a fortalecer la cooperación económica y comercial multilateral y regional con Estados Unidos”, indicó Wang a Greer, según un comunicado publicado este viernes por el Ministerio de Comercio chino.

Gestionar las relaciones

Las dos potencias deben “gestionar adecuadamente las relaciones entre competencia y cooperación”, “evitar una competencia desleal” y “promover el desarrollo sano, estable y sostenible” de los vínculos económicos, abogó.

Numerosos asuntos aún perturban las relaciones económicas, desde los aranceles estadounidenses hasta la balanza comercial a favor de China o las restricciones estadounidenses sobre las tecnologías de punta exportadas al gigante asiático.

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Wang expresó además el jueves su “profunda preocupación” por las investigaciones comerciales iniciadas por Estados Unidos con el fin de evaluar más aranceles.

Estas pesquisas, justificadas como parte de la lucha contra el trabajo forzado y el exceso de oferta, apuntan a China, pero también a otros países.

Según la Casa Blanca, la visita de Trump a Pekín tendrá lugar los días 14 y 15 de mayo. Inicialmente estaba prevista para finales de marzo o principios de abril.