El petróleo baja luego de que Trump aplazara ataques contra instalaciones energéticas iraníes

Los operadores no se inmutaron ante la noticia tras una serie de mensajes contradictorios procedentes de la Casa Blanca sobre negociaciones entre las partes, que ha aumentado los temores a que la guerra en Oriente Medio se prolongue mucho más de lo que se pensaba inicialmente.

El crudo Brent, referencia del mercado mundial, bajaba en las operaciones matinales asiáticas un 1,8% hasta los 106,12 dólares el barril.

El West Texas Intermediate (WTI), referente para el mercado estadounidense, perdía un 1,5% a 93,07 dólares.

El Brent ha subido casi un 50% desde que comenzó la guerra, mientras que el WTI ha avanzado un 40%.

Las acciones también enfrentaban dificultades en Asia tras las fuertes pérdidas de la víspera en Wall Street.

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Tokio y Hong Kong registraban bajadas leves este viernes, mientras Shanghái se mantenía plana.

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En medio de la incertidumbre por la situación en Oriente Medio, varios países asiáticos, altamente dependientes del crudo que pasa por esa región en conflicto, han tomado medidas para atajar una crisis energética.

El gobierno de Japón planea levantar temporalmente las restricciones a las centrales eléctricas de carbón, confirmó este viernes un funcionario a la AFP.

En Vietnam, las autoridades suspendieron provisionalmente un impuesto ambiental sobre el combustible para reducir en un 25% los precios de la gasolina, que se han disparado, según el Ministerio de Comercio.