¿Operación terrestre de EE.UU. en Irán? 10 mil militares adicionales

El despliegue supondría un refuerzo considerable de la presencia militar en la zona, al tiempo que el presidente estadounidense Donald Trump insiste en que Teherán está participando en unas conversaciones para poner fin al conflicto, que el sábado cumple un mes.

El Pentágono no hizo de momento comentarios a AFP. Entre tanto, la guerra cumple su primer mes mañana.

El Wall Street Journal reportó que la iniciativa le daría a Trump “más opciones militares” en la contienda, en la que participa también Israel. Esos militares se unirían a miles de soldados y marines ya desplegados en Oriente Medio.

Rebeldes hutíes

Un responsable iraní avisó esta semana que en caso de invasión norteamericana de su territorio, Teherán activará a los rebeldes hutíes de Yemen para que ataquen a los buques en el mar Rojo y cierren de facto el estrecho de Bab el Mandeb.

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Dicho escenario se sumaría a la obstrucción del estrecho de Ormuz, que ha disparado los precios del petróleo y trastocado el mercado energético global.

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“No está claro a qué lugar de Oriente Medio irán exactamente esas fuerzas, pero es probable que estén cerca de Irán y la isla de Jark, un polo fundamental para la exportación del petróleo” iraní, indicó el Wall Street Journal.

Pospone ultimátum

Trump ha pospuesto diez días su ultimátum de ataques contra las instalaciones energéticas de Irán, al destacar un avance en las conversaciones para poner fin a la guerra.

El ejército israelí mientras tanto dijo este viernes que llevó a cabo “una amplia oleada de ataques aéreos contra infraestructura del régimen terrorista iraní en el corazón de Teherán”.