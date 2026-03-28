Super Mario vuelve a los cines con una aventura "más grande, más rápida y con más acción"

"Es una experiencia cinematográfica extraordinaria", declaró Pratt, que da voz al icónico personaje.

Desde primera hora de la tarde, el Teatro Minamiza de Kioto se llenó de estrellas para dar la bienvenida a una secuela ambientada entre galaxias con la responsabilidad de suceder al fenómeno de 2023, que recaudó más de 1.300 millones de dólares y se situó como la segunda película más taquillera de ese año -solo superada por 'Barbie'- y como la decimoctava con mayore recaudación de la historia.

Bajo la atenta mirada de Shigeru Miyamoto, creador de la saga de Super Mario y productor de la cinta, desfilaron actores como Pratt o Charlie Day, que pone la voz al hermano de Mario, Luigi.

"Lo que lo hace especial es que hace cosas increíbles que si fuera por él mismo no haría, pero el amor que le tiene a su hermano le empuja a hacerlo", explicó Day sobre la evolución de su personaje, que en esta nueva entrega superará todos sus miedos.

La actriz Anya Taylor-Joy, que interpreta a Peach en la película, captó todos los focos con un vestido inspirado en el cerezo japonés, que estos días pinta de rosa las calles de Kioto.

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Mientras, su compañero Jack Black, que da vida al villano Bowser, desplegaba su carisma habitual tarareando melodías icónicas de la saga.

"Bowser es un misterio, ni siquiera él se entiende a sí mismo", comentó el actor, antes de bromear: "¿Quiénes son sus padres? Sospecho que es Godzilla, pero no lo sé".

La gran novedad en esta entrega es la aparición del hijo del villano, Bowser Jr., con la voz de Benny Safdie, cuya relación con su padre se convierte en uno de los ejes del relato.

"Quiere hacer que su padre esté orgulloso. Mezclas eso con conquistar el universo y creas una enorme bola de locura", explicó Safdie a EFE.

A su aparición se suman las de nuevos personajes como Rosalina o Yoshi, que amplían el imaginario de la saga y refuerzan su carácter coral.

"Es un sueño hecho realidad", aseguró el ganador del Grammy Donald Glover, que se mete en la mente de Yoshi para darle voz y carácter. Un nuevo y carismático dragón que se volverá inseparable de los dos hermanos.

El estreno de la nueva película, que llegará a los cines de buena parte del mundo a partir del miércoles, 1 de abril, sirve de colofón a un año de celebraciones por el 40 aniversario del nacimiento de Super Mario, a quien la crisis de los 40 parece haberle sentado de maravilla.

"Experimentamos mucho cuando empezamos la película para ver qué mundos nos interesaban más", explicó a EFE el guionista del filme, Matthew Fogel, sobre el desafío de plasmar en la pantalla el inmenso universo de la popular saga.

La película quiere ser una evolución natural de los personajes, combinando el espectáculo de una cuidada animación, el humor y la emoción en una fórmula para volver a convertirse en la adaptación de un videojuego más exitosa de la historia del cine, como ya hizo su predecesora.