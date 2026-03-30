Invitación aceptada: Xi Jinping se verá con la principal líder opositora de Taiwán

La líder del principal partido opositor de Taiwán, Cheng Li-wun, aceptó una invitación del presidente Xi Jinping de visitar China en abril, informaron el lunes su agrupación y la prensa estatal china.

La presidenta del Kuomintang (KMT), Cheng Li-wun, “aceptó de buen grado” la invitación para encabezar una delegación a China, indicó esa agrupación en un comunicado, confirmando una información previa de la agencia de noticias china Xinhua.

Según la agencia AFP, el KMT defiende relaciones más cercanas y mayores intercambios con China, pese a que Pekín considera a Taiwán como parte de su territorio y no descarta usar la fuerza para tomar la isla.

Entre tanto, el oficialista Partido Democrático Progresista (PDP) de Taiwán pidió a la líder opositora “claridad” sobre los términos de su viaje a China. En particular lo relativo a un eventual encuentro con el presidente chino, Xi Jinping, informó EFE.

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Desarrollo pacífico

Cheng “espera que ambas partes aúnen esfuerzos para impulsar el desarrollo pacífico de las relaciones a través del estrecho” de Taiwán”, señaló el KMT en el comunicado.

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Defendió además que las dos partes trabajen “por la paz en el estrecho de Taiwán y por un mayor bienestar para los pueblos a ambos lados”.

Xinhua, el medio de comunicación estatal chino, indicó que la delegación del KMT visitaría China continental presumiblemente del 7 al 12 de abril, sin precisar adónde iría Cheng en China ni cuándo sería reuniría con Xi Jinping.

El comunicado del partido taiwanés tampoco aclaró esos detalles.

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Invitación

El director de la Oficina de Asuntos de Taiwán del Consejo de Estado (Ejecutivo chino), Song Tao, afirmó que, desde que asumió el cargo de presidenta del KMT, Cheng “ha expresado en múltiples ocasiones su deseo de visitar el continente”, publicó EFE.

“Con el fin de promover el desarrollo pacífico de las relaciones entre el Partido Comunista de China (PCCh) y el Kuomintang, anuncio -con la debida autorización- que el Comité Central del PCCh y el secretario general Xi Jinping dan la bienvenida e invitan a la presidenta Cheng Li-wun a encabezar una delegación del Kuomintang en una visita a Jiangsu, Shanghái y Pekín del 7 al 12 de abril”, aseveró Song.