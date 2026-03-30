Tiroteo en escuela de Santa Fe: ¿el atacante de 15 años puede ser juzgado penalmente?

El hecho ocurrió a las 7:15 de este lunes en la escuela Normal Mariano Moreno, en San Cristóbal, provincia de Santa Fe. El adolescente ingresó armado con una escopeta, escondida en una funda de guitarra, y efectuó entre cuatro y cinco disparos.

Como consecuencia, un alumno de 13 años murió y otros dos estudiantes resultaron heridos. El ataque fue contenido por un empleado de la institución, quien logró reducir al agresor hasta la llegada de la Policía.

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No es punible por la ley vigente

De acuerdo con lo informado por el diario Clarín, el ministro de Justicia provincial, Pablo Cococcioni, confirmó que el atacante no es punible debido a su edad.

El juez de Cámara Rodrigo Morabito explicó que esto responde al principio de legalidad: la ley penal aplicable es la vigente al momento del hecho. En ese sentido, continúa en vigor el decreto Ley 22.278, que establece que los menores de 16 años no pueden ser sometidos a proceso penal ni recibir condena.

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Nueva ley aún no entra en vigencia

El nuevo Régimen Penal Juvenil, que baja la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, fue sancionado recientemente, pero entrará en vigencia recién dentro de 180 días desde su promulgación, es decir, en septiembre.

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Por este motivo, no puede aplicarse al caso. Según los especialistas citados por Clarín, hacerlo implicaría violar el principio de irretroactividad de la ley penal más gravosa.

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¿Qué pasará con el adolescente?

En lugar de una condena, el joven quedará sujeto a medidas de seguridad. Estas incluyen intervenciones del Estado desde un enfoque integral, con participación de psicólogos, trabajadores sociales y organismos de protección de la niñez.

El abogado Fernando Burlando señaló que, bajo la normativa actual, estas medidas pueden extenderse hasta que el menor cumpla 18 años.

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Debate sobre la imputabilidad

El caso reaviva el debate sobre la baja de la edad de imputabilidad. Mientras algunos especialistas sostienen que la nueva ley podría endurecer las respuestas penales, otros advierten sobre sus limitaciones.

El exfiscal Javier Ignacio Baños calificó el escenario actual como una “tragedia” jurídica, al considerar que el sistema solo permite medidas de seguridad sin posibilidad de condena.

En paralelo, también se analizan factores como el entorno del adolescente, ya que, según autoridades, atravesaba una situación intrafamiliar compleja.

Contexto del caso

El ataque generó conmoción en la comunidad educativa y volvió a poner en agenda la violencia escolar, así como el rol del Estado en la prevención y abordaje de estos hechos.

Por ahora, y conforme a la legislación vigente, el adolescente no podrá ser condenado penalmente, aunque sí será sometido a un régimen de protección y seguimiento.

Fuente: Clarín