Argentina designa a la Guardia Revolucionaria iraní como organización terrorista

En enero, Buenos Aires rotuló de la misma forma a la Fuerza Quds, un brazo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI).

Según la resolución firmada por el presidente Javier Milei, la incorporación del CGRI como organización terrorista “habilita la aplicación de sanciones financieras y restricciones operativas destinadas a limitar su capacidad de acción en el país”.

Desde su llegada a la presidencia en diciembre de 2023, Milei se alineó con Estados Unidos e Israel, a los que considera sus principales aliados.

El mandatario ha señalado a Irán como su “enemigo” en varias ocasiones.

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En el comunicado, el mandatario señaló que, según investigaciones de la justicia local, miembros del CGRI participaron en la planificación y ejecución de los dos peores atentados de la historia argentina: el que destruyó la Embajada de Israel en Buenos Aires en marzo de 1992, con 22 muertos, y el que demolió la sede de la AMIA en julio de 1994, con 85 víctimas mortales.

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“Este Gobierno está decidido a que la República Argentina vuelva a alinearse a la civilización occidental, mientras condena y combate de manera frontal a quienes quieren destruirla”, concluye el comunicado.

El gobierno de Milei ha designado como terroristas a varias organizaciones consideradas de la misma manera por Estados Unidos, como las ramas de los Hermanos Musulmanes en Egipto, Líbano y Jordania, el grupo yihadista palestino Hamás y el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) de México.