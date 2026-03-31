Irán dice que hay apagones en Teherán tras explosiones en el este y oeste de la capital

Según las agencias oficialistas Tasnim y Fars, que acusan a EE.UU. e Israel del ataque, funcionarios del ministerio de Energía trabajan para restablecer el servicio, tras el impacto de metralla en las instalaciones de una subestación eléctrica en el este de la ciudad.

Asimismo, las agencias informaron sobre un corte de energía previo debido a daños en los equipos eléctricos que, según las autoridades, se restablecieron en menos de una hora.

En los últimos tres días, la capital persa ha sido objeto de bombardeos constantes que dejan más de 70 muertos, tras ataques contra tres instalaciones nucleares, dos universidades, el edificio de una televisión catarí y zonas residenciales de Teherán.

El 28 de marzo, cuando se cumplió el mes de guerra, se vivió uno de los días más intensos de bombardeos en la república islámica, con 701 ataques en 278 puntos de 21 de las 31 provincia iraníes, según datos de la ONG opositora y con sede en Estados Unidos HRANA.

Desde el inicio de la ofensiva coordinada entre Estados Unidos e Israel, más de 93.000 instalaciones civiles, entre ellas 600 escuelas y 295 centros sanitarios, resultaron dañadas en Irán, según el último balance publicado el domingo por la Media Luna Roja iraní.

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Las autoridades iraníes, por su parte, no ofrecen un recuento oficial de fallecidos desde el 5 de marzo, cuando anunciaron 1.230 muertos, mientras que HRANA, sitúa la cifra de víctimas mortales en 3.461, entre ellas 1.551 civiles.