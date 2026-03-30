¿Qué es el TNP? El Tratado de No Proliferación que Irán debate abandonar

"Este asunto está siendo debatido en el Parlamento y en la opinión pública. Es una cuestión importante y de gran calado cuya respuesta no es sencilla", aseguró este lunes un portavoz del Ministerio de Exteriores en Teherán.

El TNP es el principal instrumento internacional para frenar la expansión de las armas atómicas, promover el desarme y garantizar el uso pacífico de la energía nuclear.

Su cumplimiento es verificado e inspeccionado por el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), con sede en Viena.

El tratado fue aprobado por la Asamblea General de la ONU el 12 de junio de 1968 y se abrió a la firma el 1 de julio de ese mismo año en Washington, Londres y Moscú. Entró en vigor el 5 de marzo de 1970.

El TNP nació con el objetivo de impedir que más países adquirieran armas nucleares y de encaminar a la comunidad internacional hacia el desarme general y completo.

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Cuando entró en vigor existían cinco potencias nucleares declaradas: Estados Unidos, la entonces Unión Soviética (hoy Rusia), el Reino Unido, Francia y China.

Estos cinco Estados, que también son miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, son reconocidos por el TNP como poseedores de armas nucleares.

El tratado establece que los países que poseen armas nucleares se comprometen a no transferirlas ni ayudar a otros Estados a adquirirlas, y a avanzar en políticas de desarme.

Por su parte, los Estados no poseedores se obligan a no desarrollar ni adquirir armamento nuclear, pero a cambio el tratado reconoce el derecho de todos los países al uso pacífico de la energía nuclear, bajo determinadas condiciones.

El TNP establece un sistema de salvaguardias mediante el cual los Estados miembros deben aceptar inspecciones del OIEA, que supervisan los materiales y actividades nucleares para verificar que se destinan exclusivamente a fines pacíficos.

Inicialmente, el TNP tenía una duración de 25 años. Sin embargo, el 11 de mayo de 1995, en una conferencia celebrada en Nueva York, los Estados parte acordaron su prórroga indefinida.

En la actualidad, 191 países se han adherido al TNP, lo que lo convierte en el tratado con mayor número de adhesiones en el ámbito de la no proliferación.

No obstante, la India, Israel y Pakistán nunca lo han firmado, mientras que Corea del Norte se retiró en 2003. Estos cuatro países también disponen de armas nucleares, según coinciden todos los expertos.

Desde su entrada en vigor, solo dos Estados signatarios han violado el tratado: Irak en 1991 y Corea del Norte en 1994, aunque ambos acabaron aceptando inspecciones del OIEA.

A lo largo de los años, el TNP ha sido definido por Naciones Unidas como un "pilar esencial" de la paz y la seguridad internacionales y como la piedra angular del régimen global de no proliferación y desarme nuclear.

Según muchos expertos, una eventual salida de Irán y un posterior desarrollo de armamento atómico por parte de ese país podría causar un derrumbe del régimen del TNP, ya que otros países de la región, como Arabia Saudí y Turquía, podrían buscar también un arsenal atómico.