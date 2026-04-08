Estados Unidos revela el papel de China en las negociaciones para la tregua con Irán

El gobierno de Estados Unidos afirmó hoy que mantuvo conversaciones al más alto nivel con el gobierno chino mientras se llevaban a cabo las negociaciones para lograr el alto el fuego temporal con Irán acordado anoche.

“Con respecto a China, se mantuvieron conversaciones entre los más altos niveles de nuestro gobierno y el gobierno chino”, aseguró este miércoles la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, al ser preguntada por las informaciones que apuntaban a que Pekín había conversado con Washington en los últimos días para impulsar un acuerdo con Teherán.

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Leavitt explicó que “el presidente siente un gran respeto por el presidente Xi Jinping y mantiene una excelente relación de trabajo tanto con él como con ese país” y recordó la visita que Donald Trump tiene previsto realizar a Pekín a mediados de mayo.

“Espera con interés visitar China dentro de apenas unas semanas”, añadió la portavoz sobre el viaje del mandatario republicano al gigante asiático, previsto inicialmente para principio de abril que se retrasó, precisamente, por la guerra en Irán.

Intervención de Vance

La portavoz de la Casa Blanca se refirió también al papel desempeñado por el vicepresidente de Estados Unidos, James D. Vance, durante estas conversaciones.

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“Ha desempeñado un papel muy significativo y clave en este asunto desde el mismo comienzo (de los intercambios). Por supuesto, es la mano derecha del presidente; es el vicepresidente de los Estados Unidos”, afirmó Leavitt, que confirmó que Vance encabezará “la nueva fase de negociaciones en Islamabad a finales de esta semana”.

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Según la Casa Blanca, está previsto que Teherán y Washington inicien conversaciones para un acuerdo de paz el próximo sábado, hora local, en Islamabad, y que el enviado especial de EE.UU. para Oriente Medio, Steve Witkoff, y el yerno de Donald Trump, Jared Kushner, serán también parte del equipo negociador estadounidense.