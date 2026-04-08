“Victoria total, sin dudas”, la conclusión de Trump sobre la tregua temporal con Irán

“Victoria total y completa. 100%. Sin dudas”, dijo Donald Trump en una breve entrevista telefónica poco después del anuncio de la tregua.

Estados Unidos e Israel lanzaron un ataque conjunto contra Irán el pasado 28 de febrero con el objetivo -según sostuvieron- de eliminar el programa nuclear iraní y propiciar un cambio en el sistema político del país persa.

El líder estadounidense no dijo si volvería a sus amenazas originales de atacar los puentes y las plantas de energía civiles si el acuerdo fracasa. “Lo tendrán que ver”, dijo.

“Eso quedará perfectamente controlado o yo no habría llegado a un acuerdo”, respondió sobre lo que ocurrirá con el uranio enriquecido de Irán.

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Intervención de China

Trump agregó que cree que China ayudó a llevar a Irán a la mesa de negociaciones. “Escuché que sí”, dijo. Está previsto que Trump viaje a Pekín en mayo para reunirse con el presidente chino, Xi Jinping.

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Estados Unidos e Irán acordaron anoche un alto el fuego de dos semanas antes de que expirara el plazo fijado por Trump para destruir al país, con Teherán dispuesto a reabrir temporalmente el vital estrecho de Ormuz y a negociar.

Ambas partes dijeron haber ganado en el conflicto que empezó hace más de un mes y ha sacudido los mercados financieros del mundo y disparó los precios del petróleo.

Lo que dijo Irán

Irán también dijo que había ganado: “El enemigo sufrió una derrota innegable, histórica y aplastante en su guerra cobarde, ilegal y criminal contra la nación iraní” , dijo en un comunicado el Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán.

Pakistán, que actúa como mediador, confirmó que Irán acordó un “alto el fuego inmediato”, según su primer ministro, Shehbaz Sharif.

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Israel expresó su apoyo a la decisión de Trump de suspender los bombardeos a Irán durante dos semanas como parte de un acuerdo de tregua a cambio de la reapertura del estrecho de Ormuz.

Sin embargo, dijo que el acuerdo “no incluye a Líbano”, país que se vio arrastrado a la guerra después de que el movimiento proiraní Hezbolá lanzara ataques contra Israel. Según las autoridades libanesas más de 1.500 personas han muerto.

Previamente, Pakistán había dicho que Beirut sí entraba en el acuerdo.