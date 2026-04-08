La bolsa de la India se dispara un 3 % impulsada por la tregua en Oriente Medio

El BSE Sensex, el indicador de referencia de la Bolsa de Bombay que agrupa a las 30 mayores empresas del país, llegó a subir un 3,54 % durante la apertura hasta alcanzar los 77.456,11 puntos. Por su parte, el Nifty 50, el índice de la Bolsa Nacional de Valores (NSE) que mide el desempeño de las 50 compañías con mayor liquidez, avanzó un 3,34 %, situándose en los 23.961,25 enteros.

Con una caída en los precios del petróleo Brent y WTI ante la posible reapertura del estrecho de Ormuz producto de la tregua, la India, que importa más del 80 % del crudo que consume, experimentó un repunte del 8,80 % de la aerolínea IndiGo, cuyos costes operativos dependen del precio del combustible.

También registraron ganancias la financiera Bajaj Finance (7,45 %) y la cementera UltraTech Cement (7,43 %), pilares del sector servicios y la construcción.

Entre las grandes compañías con mayores ganancias también figuran InterGlobe Aviation, Larsen & Toubro, Adani Ports, Bajaj Finserv y Mahindra & Mahindra.

En otra señal positiva para los mercados indios, el Banco de Reserva de la India anunció este mismo miércoles que mantendrá sin cambios la tasa de referencia (repo rate), permaneciendo así en el 5,25 %, misma tasa que ha regido la política monetaria desde diciembre de 2025.

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Así mismo, el banco central proyectó un crecimiento del PIB real del 7,6 % para el año fiscal de 2026, y de 6,9 % para el año siguiente.