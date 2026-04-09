El petróleo repunta y las bolsas se mantienen cautas ante temores por tregua en Irán

El petróleo se reponía este jueves del desplome que sufrió la jornada anterior y las bolsas retrocedían en las operaciones asiáticas, entre temores por la fragilidad de la tregua entre Estados Unidos e Irán y a la espera de una apertura efectiva del estrecho de Ormuz.

Hacia las 02H30 GMT, el barril de West Texas Intermediate (WTI), referencia en Estados Unidos, subía un 2,36% hasta 96,61 dólares y el Brent de mar del Norte, referente mundial, avanzaba un 2,16% hasta 96,77.

Los precios del petróleo y el gas se desplomaron el miércoles tras el anuncio del alto el fuego de dos semanas entre Washington y Teherán, lo que despertó esperanzas de la reapertura de Ormuz, una vía clave para el tránsito mundial de hidrocarburos.

El Brent cedió esa jornada más del 13% y el de WTI alrededor del 16%, ambos por debajo de la barrera simbólica de los 100 dólares.

Pero la cautela volvió a imponerse luego de que Irán planteara que una tregua en Líbano, que seguía bajo bombardeos el miércoles, es una de sus “condiciones esenciales”.

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De la misma manera, los operadores también esperan una verdadera reanudación del paso en Ormuz, donde Teherán recomendó dos rutas alternativas este jueves ante la posible presencia de “minas”.

La moderación de los mercados “se debe a las informaciones según las cuales Irán cerraría el estrecho de Ormuz tras la continuación de los ataques israelíes contra Líbano”, consideró Kathleen Brooks, analista de XTB.

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Bolsas de Asia y Oceanía

En tanto, las bolsas de Asia y Oceanía se tomaron un respiro en las operaciones de este jueves con ligeros retrocesos, luego de dispararse al unísono el día anterior arrastradas por el desplome del crudo.

A media mañana, el índice Nikkei, estrella de la bolsa de Tokio, cedía un 0,05%, mientras el Kospi surcoreano bajaba un 1,22%.

La Bolsa de Taipéi descendía un 0,22%, Sídney se mantenía estable y Hong Kong perdía un 0,40%.

“El alto el fuego es un punto positivo innegable, pero no constituye una solución. Lo que llama la atención es la rapidez con la que el mercado se ha revertido una vez que la presión ha disminuido”, señaló Mark Hackett, de Nationwide, citado por Bloomberg.

Por su parte, el oro, considerado un valor refugio en medio de las incertidumbres mundiales, cedía un 0,17 % hasta 4.726 dólares la onza.